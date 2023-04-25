Россия гораздо меньше? Ученые показали настоящую карту мира и объяснили искажения

Привычное нам всем изображение карты мира позволяет предположить, что остров Гренландия и Африка схожи по размеру. Но если проверить энциклопедические данные об их площади, то получится, что южный континент в 14 раз больше. Включая прибрежные острова, общая площадь Гренландии составляет 2,16 миллионов квадратных километров, тогда как просторы Африки охватывают 30,4 миллиона квадратных километров. Более того, континент втрое больше Северной Америки и значительно превышает размеры России, хотя на карте они выглядят сопоставимыми.

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Как пишет издание Daily Mail, такое искажение является следствием проекции Меркатора. Именно она привела к тому, что многие страны, включая Канаду, Гренландию и Россию, на самом деле изображены значительно большими, чем они на самом деле. Чтобы увидеть изображение-сравнение, пролистайте новость до конца.

Эту проекцию впервые применил в 1569 году фламандский учёный Герард Меркатор (1512-1594) при создании навигационной карты мира. Она должна была помочь морякам ориентироваться относительно своего положения. Его проекция не искажает углы и формы, однако достаточно вольно обходится с расстояниями и размерами. При этом богатые страны северного полушария картограф изобразил значительно больше их реальных размеров.

Согласно этому подходу к отображению Канада и Россия, например, занимают примерно 25% поверхности Земли на карте мира. В то время как на самом деле на них приходится только 5%. Австралия также не кажется гораздо большей, чем Аляска, хотя это шестая по величине страна в мире и на деле она в 4,5 раза больше северного штата США.

Необходимость в создании такой проекции возникла из-за одной из главных проблем картографии – невозможности изобразить реальные пропорции сферического земного шара на плоской поверхности. Древние картографы боролись с этим, создавая изображения различных форм – от сердца до конуса.

Разработка Меркатора оказалась гораздо удобнее, чем все, что создавали прежде. Но она давала и дает неверное представление о пропорциях мира. Показать правильные параметры решил специалист по климатическим данным британского Метеорологического бюро Нил Кейе. Он разработал свое двумерное изображение мира, более приближенное к реальности. На нем, в частности, страны северного полушария выглядят гораздо меньше, чем мы к этому привыкли благодаря традиционным картам.

Кейе взял для своей карты данные Метеобюро о размерах каждой страны и ввел их в Ggplot – пакет визуализации данных для статистического программирования. На этой основе он создал окончательную карту, используя стерографическую проекцию – функцию отображения, проектирующую область на плоскость.

Проблема с картой Меркатора возникла в том числе потому, что сам ученый мало путешествовал, даже если сравнивать с его коллегами. Источником знаний фламандца по географии была библиотека из более чем тысячи книг и карт. В 1580-х годах он начал издавать свой атлас – подборку карт, которую назвал так в честь титана, который в греческой мифологии держит на своих плечах весь мир.

В проекции Меркатора Северная Америка выглядит как минимум такой же большой, если не чуть больше Африки. Гренландия тоже имеет визуально сопоставимые размеры, хотя на самом деле Африка больше обеих. Карта также предполагает, что скандинавские страны больше, чем Индия, тогда как на самом деле последняя втрое больше, чем все они вместе взятые.

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