В NASA показали видео фантастической красоты из годовой экспедиции МКС вокруг Земли

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовала завораживающие кадры Земли, снятые во время годовой экспедиции Международной космической станции. На почти часовом видео в сверхвысоком разрешении запечатлены различные явления и просто ночной вид нашей планеты.

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Кадры были сняты в период с марта 2022 по март 2023 года во время 67-й и 68-й экспедиций на Международную космическую станцию. Об этом сообщает NASA (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства отметили, что данные кадры позволяют любому желающему представить себя членом экипажа МКС, "который в течение часа наблюдает, как весь мир буквально проходит мимо".

Стоит отметить, что, казалось бы, банальное наблюдение за нашей планетой не несет никакой научной пользы. Однако у этого процесса даже есть свое название – эффект обзора. Американский писатель Фрэнк Уайт, который исследовал эту тему в своей книге "Эффект обзора – исследование космоса и эволюция человека", описал наблюдение за Землей, как когнитивный сдвиг в сознании, о котором сообщают некоторые астронавты во время наблюдения за планетой из космоса. Данный эффект может также вызывать чувство трансцендентности и связи с человечеством в целом, из-за которого национальные границы кажутся мелочными.

Напомним, космический объект M82 X-2, который относится к тем, что ученые называют сверхсветовым источником рентгеновского излучения (на английском ultraluminous X-ray sources или ULX), сияет примерно в 10 миллионов раз ярче, чем Солнце. Наблюдающие за ним ученые озадачены, поскольку, согласно всем законам физики, такой объект должен был бы взорваться, но не делает этого.

Отметим, что взрыв сверхновой звезды может полностью уничтожить жизнь на планете, похожей на Землю, если она находится на расстоянии 160 световых лет. Причиной катастрофических последствий является рентгеновское излучение, которое может атаковать планету десятилетиями после взрыва.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что NASA удалось сфотографировать последствия взрыва сверхновой в созвездии Кассиопеи.

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