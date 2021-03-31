Опубліковано фото загадкових розломів на Марсі

Автоматична станція Al Amal ("Надія") зробила фото величезних розломів Cerberus Fossae на поверхні Марса.

Знімок опублікувала у Twitter державна міністерка з передових технологій у Міністерстві промисловості і передових технологій уряду Об'єднаних Арабських Еміратів Сара Аль Амірі.

"Це монохромне зображення Cerberus Fossae, отримане камерою EXI. Фото було зроблено поблизу періапсису на одній з останніх перехідних орбіт, і тому це одне з зображень із найвищим просторовим розширенням, яке буде робити EXI", – повідомила вона.

Міністерка додала, що Cerberus Fossae – це система тріщин, що тягнеться більш ніж на 1000 км по поверхні Марса. Походження тріщин може бути пов'язане з прилеглими об'єктами, такими як вулканічні системи Елізіум і Фарсис. Однак утворення та історія цих тріщин залишаються загадковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано перше фото поверхні Марса, яке зробила автоматична станція Al Amal, запущена Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Також Al Amal надіслала дивовижний знімок згаслого вулкана на Червоній планеті.