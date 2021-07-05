Оптическая иллюзия показала, как мозг перестраивает реальность. Фото

Человеческий мозг склонен "соединять точки" и достраивать картину для создания субъективной реальности, подчеркивая конструктивную природу восприятия. Этот факт подтвердила новая оптическая иллюзия под названием "Мерцающая вспышка звезды".

Ее придумали помощник профессора факультета психологии Нью-Йоркского университета в США Паскаль Уоллиш вместе с художником Майклом Карловичем, чтобы исследовать способность мозга достраивать реальность, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на научный журнал i-Perception, в котором была опубликована работа.

Созданная экспериментаторами картинка вызывает иллюзорные лучи, которые кажутся мерцающими, подобно вспышке звездообразования. Состоящее из нескольких звездных многоугольников изображение побуждает зрителей увидеть яркие мимолетные лучи, исходящие из центра, которых на самом деле нет.

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"Исследование показывает, как мозг "соединяет точки", чтобы создать субъективную реальность того, что мы видим, подчеркивая конструктивную природу восприятия", – объяснил Уоллиш.

В материале отмечается, что в процессе работы исследователи провели серию экспериментов с группой из 100 участников, которым продемонстрировали 162 различных версии своей иллюзии. Все они различались по форме, сложности и яркости. В результате была обнаружена зависимость восприятия от нескольких факторов, включая контраст, ширину линии и количество вершин многоугольников на картинке.

"В частности, чем больше количество заметных точек пересечения, тем сильнее и ярче будут "видимые" лучи, так как есть больше сигналов, указывающих на подразумеваемые линии", – замечает Уоллиш.

Напомним, ранее оптическая иллюзия с орангутангом канадского фотографа Томаса Виджайана стала победителем международного конкурса Nature TTL Photographer of the Year 2021. На снимке обезьяна лезет по дереву будто вниз головой. Фото было сделано на острове Борнео и озадачило сеть.

Также в сети вспомнили оптическую иллюзию, которая называется "Окно Эймса". Впервые она была показана в австралийском телешоу "Шоу любопытства" в 1970 году. Сейчас же видео просмотрели более двух миллионов раз.

Иллюзия создает впечатление, будто окно колеблется назад и вперед, однако на самом деле оно вращалось на поворотном столе. Кроме того, люди разделились во мнении по форме: одни называли окно прямоугольным, другие утверждали, что оно имеет форму трапеции.

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