Оптическая иллюзия с орангутангом победила в международном конкурсе и озадачила сеть
Победителем международного конкурса Nature TTL Photographer of the Year 2021 стала оптическая иллюзия с орангутангом канадского фотографа Томаса Виджайана.
Фото является оптической иллюзией, которая уже озадачила сеть. На снимке обезьяна лезет по дереву будто вниз головой, пишут "Факты" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
То, что кажется небом, на самом деле – отражение неба в воде, которая окружает дерево. Фото под названием "Мир перевернулся" было сделано на острове Борнео.
Победитель конкурса получил приз в размере две тысячи долларов. Всего было представлено более восьми тысяч работ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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