Даже относительно небольшая региональная ядерная война может вызвать глобальное похолодание, повредить озоновый слой Земли и вызвать засуху, которая продлится десятилетия. Значительная часть человечества может в конечном итоге погибнуть от неурожая и голода.

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Об этом говорится в исследовании ученых, которое было опубликовано в журнале Earth's Future. Ученые призывают мировое сообщество взвесить все риски и инициировать уничтожение всего существующего на данный момент ядерного оружия, наибольшим арсеналом которого владеет страна-агрессор Россия.

В своем исследовании ученые смоделировали ядерную войну между двумя государствами, которые применили друг против друга 100 бомб уровня тех, что были сброшены на Хиросиму.

Ученые обнаружили, что последствия такой войны могут оказаться катастрофическими.

"Даже очень небольшая региональная ядерная война на другом конце планеты может нарушить глобальный климат по меньшей мере на десятилетие и уничтожить озоновый слой на десятилетие", – рассказал ведущий автор исследования, ученый-атмосферолог из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо Майкл Миллс в интервью LiveScience.

Исследователи прогнозируют, что в результате такой войны в атмосферу поднимутся около 5 миллионов тонн черного углерода. Этот пепел поглотит солнечное тепло и приведет к охлаждению Земли на 1,5 градуса по Цельсию, что является самым низким уровнем за последние 1 000 лет.

Это приведет к тому, что на большей части Северной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока зимы станут холоднее на 2,5-6 градусов по Цельсию, а лето – на 1-4 градуса по Цельсию. Более холодные температуры приведут к смертельным морозам по всему миру, а также сократят период для роста и развития растений на 10-40 дней ежегодно.

Пепел в атмосфере также разогреет стратосферу, что приведет к возникновению химических реакций, которые будут разрушать озон. Проблемы с озоновым слоем приведут к тому, что поверхность Земли будет достигать значительно больше ультрафиолетового излучения: летом в средних широтах уровень ультрафиолета увеличится на 30-80%, что представляет угрозу для здоровья людей, сельского хозяйства и экосистем как на суше, так и в море.

Более холодные температуры также снизят глобальное количество дождей и других видов осадков примерно на 10%. Это, вероятно, спровоцирует масштабные пожары в таких регионах, как Амазония, и приведет к еще большему количеству дыма в атмосфере.

"В целом эти последствия будут очень вредными для производства продуктов питания и экосистем", – сказал Миллс.

Моделирование показало, что ядерная зима будет продолжаться более 25 лет.

Миллс отмечает, что эти результаты "показывают, что можно спровоцировать глобальный ядерный голод, используя лишь 100 наименьших ядерных боеприпасов".

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, на каком расстоянии можно пережить ядерный взрыв.

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