Названы критерии отбора туристов для полета в космос

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin назвала критерии отбора для будущих космических туристов.

Как передает Space, среди требований для претендентов есть как исключительно юридические, так и физиологические, обусловленные особенностями полетов на ракете.

Например, человек должен быть совершеннолетним по законам страны проживания и США, а также иметь документы, которые позволят ему добраться до стартовой площадки в штате Техас.

Физиологические параметры для астронавта: от 152 до 195 см и от 50 до 101 кг соответственно. Физическая подготовка также должна быть на высоком уровне. Так, астронавт должен пройти ряд испытаний, среди которых:

забраться на самый верх башни для обслуживания и посадки в капсулу New Shepard высотой более 21 метра менее чем за 90 секунд (семь крутых лестничных пролетов);

не испытывать страха или стресса на такой высоте (примерно равно ощущениям от открытого балкона на седьмом этаже, только совсем рядом стоит ракета);

самостоятельно застегнуть и расстегнуть ремни своего кресла менее чем за 15 секунд;

провести от 40 до 90 минут (в случае задержки запуска) в полулежащем положении, не вставая и без необходимости воспользоваться туалетом;

не испытывать дискомфорта при необходимости провести в вышеописанной позе от 40 до 90 минут вместе с пятью другими людьми в закрытой капсуле (расположенной сверху заправленной ракеты);

без проблем выдержать перегрузки в размере трех единиц (3G) в течение около двух минут во время работы маршевого двигателя ускорителя;

без проблем выдержать перегрузку в размере до пяти с половиной единиц (5,5G) на протяжении нескольких секунд, во время возвращения капсулы в атмосферу.

Также участники полета должны будут оперативно реагировать на сигналы панели перед своим креслом, где расположены различные индикаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL: