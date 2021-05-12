Названы критерии отбора туристов для полета в космос
Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin назвала критерии отбора для будущих космических туристов.
Как передает Space, среди требований для претендентов есть как исключительно юридические, так и физиологические, обусловленные особенностями полетов на ракете.
Например, человек должен быть совершеннолетним по законам страны проживания и США, а также иметь документы, которые позволят ему добраться до стартовой площадки в штате Техас.
Физиологические параметры для астронавта: от 152 до 195 см и от 50 до 101 кг соответственно. Физическая подготовка также должна быть на высоком уровне. Так, астронавт должен пройти ряд испытаний, среди которых:
забраться на самый верх башни для обслуживания и посадки в капсулу New Shepard высотой более 21 метра менее чем за 90 секунд (семь крутых лестничных пролетов);
не испытывать страха или стресса на такой высоте (примерно равно ощущениям от открытого балкона на седьмом этаже, только совсем рядом стоит ракета);
самостоятельно застегнуть и расстегнуть ремни своего кресла менее чем за 15 секунд;
провести от 40 до 90 минут (в случае задержки запуска) в полулежащем положении, не вставая и без необходимости воспользоваться туалетом;
не испытывать дискомфорта при необходимости провести в вышеописанной позе от 40 до 90 минут вместе с пятью другими людьми в закрытой капсуле (расположенной сверху заправленной ракеты);
без проблем выдержать перегрузки в размере трех единиц (3G) в течение около двух минут во время работы маршевого двигателя ускорителя;
без проблем выдержать перегрузку в размере до пяти с половиной единиц (5,5G) на протяжении нескольких секунд, во время возвращения капсулы в атмосферу.
Также участники полета должны будут оперативно реагировать на сигналы панели перед своим креслом, где расположены различные индикаторы.
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