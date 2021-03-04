Объявлен набор для первого туристического полета на Луну

Японский бизнесмен и миллиардер Юсаку Маэдзава возьмет с собой в полет на Луну восемь человек.

Первый туристический полет на спутник Земли осуществит компания Илона Маска SpaceX. Всего в космическом путешествии поучаствуют до 12 человек, написал японец в Twitter.

"Я набираю команду для участия в этой миссии. В этом путешествии примут участие 10–12 человек, со своей стороны я приглашаю восьмерых", – сообщил Маэдзава.

Туристический полет на Луну должен пройти в 2023 году. Чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить заявку на сайте. Кандидат должен указать род своей деятельности и объяснить, чем он может быть полезен в этом путешествии. Также претендент должен приготовиться к командной работе и помогать остальным участникам полета.

Отметим, что ранее основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск назвал сроки, когда отправит человека на Марс.

Как сообщал OBOZREVATEL: