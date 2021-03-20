Эксперты подсчитали, во сколько обойдется жизнь на Луне

Проживание одного месяца на Луне для человека в будущем обойдется в 325 067 долларов в месяц.

Такие расчеты провели эксперты аналитического портала Money. Также было выпущено первое в истории руководство по ипотеке на Луне.

Для жизни на спутнике Земли понадобится дом с жизненно важными деталями, такими как воздушные уплотнения, промышленные кондиционеры, обогреватели, окна с защитой от метеоров, изоляция и органические источники энергии.

Кредитные эксперты пояснили, что если брать кредит под 10% на постройку дома, то в течении 25 лет нужно будет выплачивать по 325 тысяч долларов. Общая стоимость строительства такого дома составит 48 454 063 млн долларов. Следующие уже дома на Луне обойдутся дешевле, по цене 40 662 642 долларов.

Команда экспертов использовала различные факторы для расчета стоимости дома на Луне: сырье, необходимое для строительства дома. Специальные материалы, необходимые для создания атмосферы Луны. Астронавтов, необходимых для путешествия, чтобы построить, и среднюю стоимость транспортировки материалов на Луну. Также были учтены данные о стоимости перевозки груза на поверхность спутника.

"Самый эффективный способ вырабатывать электроэнергию на Луне – это купить небольшой ядерный реактор стоимостью в 1,3 миллиарда долларов. В качестве альтернативы, инвестиции в 34 солнечные панели будут генерировать достаточно электроэнергии для обслуживания одного дома и для сравнения обойдутся всего в 23 616 долларов", – пишет портал.

Также отмечается, что в среднем домохозяйстве, состоящем из четырех человек, потребуется семь лунных теплиц для производства 1,1 тонны пищи.

"Чтобы жить комфортно в течение года, необходимо 5,9 тонны воды для регулирования роста урожая и личного увлажнения в одном доме", – указали эксперты.

В руководстве отмечается, что единственный способ произвести большое количество воды – это очистить и повторно использовать жидкие отходы.

"Развитие добычи ионов гелия-3, обнаруженных в верхней коре Луны, со временем вызовет нерадиоактивные реакции ядерного синтеза и приведет к получению большего количества более чистой и безопасной энергии, чем та, которая сейчас доступна на Земле", - говорится в исследовании.

В путеводителе также собраны самые популярные места на Луне, где, например, местность "Море дождей" назвали "идеальным семейным пригородом". Указанный регион расположен на севере Луны и является одним из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе.

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