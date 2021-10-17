Найдена причина самого смертоносного массового вымирания на Земле

Цветение токсичных сине-зеленых водорослей, известных как фитопланктон, стало одной из причин пермского вымирания – одной из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли, которая привела к вымиранию 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных. Эти организмы заполонили пресноводные водоемы, превратив их в токсичный "суп".

Из-за этого восстановление рек затянулось на три миллиона лет, утверждают ученые из Университета Небраски и Шведского музея естественной истории. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

В процессе работы биологи проанализировали окаменелости и состав пород из Сиднейского угольного бассейна, которые относились к тому периоду 252 миллиона лет назад. Выяснилось, что после вулканических событий, которые привели к вымиранию детритофагов – животных, которые питались разлагающимся органическим материалом, – случилось массовое цветение фитопланктона. Без детритофагов его некому было остановить.

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Как следствие, количество токсичных микроводорослей и бактерий росло. Также ученые обнаружили похожие отложения и для других вымираний, из чего сделали вывод, что цветение фитопланктона неоднократно приводило к массовым вымираниям пресноводной фауны.

Отметим, пермская катастрофа стала единственным известным массовым вымиранием не только морских и наземных видов позвоночных, но и около 57% родов и 83% видов всего класса насекомых. Ввиду утраты такого количества и разнообразия биологических видов восстановление биосферы заняло намного более длительный период времени по сравнению с другими катастрофами, приведшими к вымираниям.

Напомним, американские ученые, исследовав окаменелость птицы Ихтиорнис, пришли к выводу, что предки "современных" птиц могли пережить массовое вымирание динозавров из-за уникальной формы их мозга.

"У живых птиц мозг более сложный, чем у любых известных животных, кроме млекопитающих. Эта новая окаменелость позволяет нам проверить идею о том, что именно мозг сыграл важную роль в их выживании", – заявил один из авторов исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму жили неандертальцы, которые вымерли около 40 тысяч лет назад. Стоянка Кабази II расположена в Крыму в долине реки Альма на высоте около 90 метров над урезом воды в Бахчисарайском районе.