Ученые выяснили, почему птицы уцелели во время массового вымирания динозавров

Уникальная форма мозга птиц может быть причиной того, что предки этого вида животных пережили массовое вымирание динозавров. Такой вывод сделали ученные из Техасского университета в Остине (США), исследовав недавно обнаруженную окаменелость птицы.

Ей около 70 миллионов лет и у нее почти полный череп, что является редким явлением в летописи окаменелостей, которое позволило специалистам сравнить древнюю птицу с теми, что живут сегодня. Научная работа была опубликована в журнале Science Advances еще 30 июля (чтобы посмотреть рисунки, доскролльте новость до конца).

"У живых птиц мозг более сложный, чем у любых известных животных, кроме млекопитающих. Эта новая окаменелость, наконец, позволяет нам проверить идею о том, что именно мозг сыграл важную роль в их выживании", – заявил ведущий автор исследования Кристофер Торрес.

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Окаменелость представляет собой новый образец птицы по имени Ихтиорнис, которая жила на территории нынешнего Канзаса в конце мелового периода и вымерла одновременно с другими динозаврами. Она обладала сочетанием характеристик, подобных птичьим и неавианским динозаврам, включая челюсти, полные зубов, но с клювом на конце. Именно неповрежденный череп позволил ученым ближе познакомиться с мозгом птицы.

Благодаря данным КТ-визуализации, исследователи использовали череп птицы как форму для создания 3D-копии мозга называемого эндокран. Потом они сравнили эндокаст с тем, который был создан для живых птиц и более дальних родственников динозавров.

Выяснилось, что мозг Ихтиорнис имеет больше общего с неавианскими динозаврами, чем с живыми птицами. В частности, полушария головного мозга, где у людей проявляются более высокие когнитивные функции, такие как речь, мысли и эмоции, у живых птиц намного больше, чем у Ихтиорнис. Ученые предположили, что эти функции могут быть связаны с ее выживанием после массового вымирания динозавров.

"Если какая-то особенность мозга влияет на выживаемость, мы ожидаем, что она будет присутствовать у выживших, но отсутствовать у пострадавших, как Ихтиорнис", – сказал Торрес.

Поиск черепов ранних птиц и близких к ним динозавров на протяжении веков был сложной задачей для палеонтологов. Скелеты птиц очень хрупкие и редко сохраняются в летописи окаменелостей в неизменном виде в трех измерениях. Хорошо сохранившиеся черепа встречаются особенно редко, но это именно то, что нужно ученым, чтобы понять, каким был их мозг при жизни.

"Ихтиорнис – ключ к разгадке этой тайны. Эта окаменелость помогает нам гораздо ближе ответить на некоторые постоянные вопросы, касающиеся живых птиц и их выживаемости среди динозавров", – добавила соавтор исследования Джулия Кларк.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор палеонтологи считали, что дыхание ящеров было таким же, как птичье. Однако недавнее исследование показало, что динозавры, вероятно, дышали по-разному.