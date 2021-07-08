Найдена еще одна причина возникновения жизни на Земле

Изменение орбиты Земли могло спровоцировать появление и развитие сложной формы жизни во время периода глобального оледенения, который существовал в период от 720 до 635 миллионов лет назад.

Хотя существование этого периода нашей планеты является гипотезой, но она объясняет отложения ледниковых осадков в тропических широтах, пишет Nature.

Ученые полагают, что это время Земля была покрыта толстым шаром льда. При таких условиях жизнь на планете могла существовать только в подледном океане. Однако и эта теория оспаривается из-за отсутствия доступа каких-либо организмов к атмосфере.

В новой работе ученые исследовали горные породы времен снежной Земли в Южной Австралии. Изучаемые породы образовались около 700 млн лет назад, во времена, когда Австралия располагалась ближе к экватору.

Видео дня

В этих породах было найдено свидетельство того, что они располагались в океане, который сверху был покрыт толщей льда и был полностью отрезан от атмосферы. Используя данные о так называемой магнитной восприимчивости (степень, при которой горные породы становятся намагниченными при воздействии магнитного поля), ученые пришли к выводу, что горные породы сохраняют свидетельства почти всех орбитальных циклов, которые менялись время от времени.

В итоге геологи пришли к выводу, что обитаемые горячие источники сформировались на Земле на 3 миллиарда лет раньше, чем считалось ранее. К тому же изменения орбиты Земли приводили то к увеличению, то к уменьшению ледяных щитов. Это позволяло периодически образовывать свободные ото льда участки в период ледяной Земли.

Таким образом, по мнению исследователей, изменения орбиты Земли спровоцировали появление сложной многоклеточной жизни во времена климатического кризиса.

Как сообщал OBOZREVATEL: