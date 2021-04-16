Google показала, как поменялась Земля за 37 лет. Видео

Компания Google показала, как менялась планета Земля с 1984 года до 2020 года. Для этого было задействовано более 24 млн спутниковых фото.

В результате была сделана масштабная видеопанорама, размером 4,4 терапикселя. Видео опубликовано на официальном канале Google на YouTube.

В ролике показаны пять этапов, как менялась география и климат планеты. Видео посвящено изменению лесов, росту городов, результатам потепления и массовой добычи полезных ископаемых.

Отметим, что ранее Google представила новую функцию WebXR для мобильного браузера Chrome на Android-устройствах. Новый инструмент позволит "смотреть сквозь Землю", измерять габариты окружающих объектов, определять необходимую дистанцию и превращать изображения из Google Фото в иммерсивную 3D-анимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт выяснил, как Apple и Google следят за пользователями.