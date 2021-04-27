Ученые нашли причину смещения полюсов Земли

Изменение климата, а точнее сильное таяние ледников привело к тому, что полюса Земли сдвинулись.

К таким выводам пришла группа ученых из Китайской академии наук и Технического университета Дании, передает Geophysical Research Letters.

Исследователи изучили так называемый феномен полярного блуждания, при котором Северный и Южный магнитные полюса планеты перемещаются вокруг ее поверхности. Выводы ученых говорят о том, что усиленное таяние льда в условиях глобального потепления стало наиболее вероятной причиной смещения полюсов с 1981 по 2020 год. Так наша планета претерпела сдвиг с юга на восток.

Ученые пояснили, что увеличение жидкой воды повысило уровень Мирового океана, что повлияло на распределение массы нашей планеты и ее вращение. Это и привело к сдвигу полюсов Земли.

Также с 1995 по 2020 год средняя скорость изменения сдвига увеличилась в 17 раз по сравнению с периодом 1981-1995 годов. Однако ученые сказали, что глобально таянье льдов не может дать ответ на смещение полюсов. Исследователи и далее будут изучать этот процесс.

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