Названы места на Земле, где можно укрыться от глобальной катастрофы
В случае глобальной катастрофы часть человечества может укрыться в местах, которые надежны защищены даже от падения астероида или же ядерной войны.
Как пишет Укринформ, одним из таких мест является Всемирное семенохранилище на Шпицбергене в Норвегии и Американская коллекция типовых культур (ATCC) в США.
Норвежское хранилище представляет собой огромный тоннель на глубине 120 метров, где находятся образцы семян основных сельскохозяйственных культур. Вход в хранилище оборудован взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами.
Внутри помещения низкая температура -18 градусов по Цельсию и ограниченный доступ кислорода обеспечивает сохранность семян на длительное время.
ATCC – это некоммерческая организация, которая собирает, хранит и распространяет стандартные микроорганизмы, клеточные линии и другие материалы для исследований и разработок. Главное хранилище находится в американском городе Манассас, штат Вирджиния.
Коллекция микроорганизмов ATCC насчитывает более чем 18 тысяч штаммов бактерий, а также 3 тысячи различных типов вирусов животных и тысячу вирусов растений. Кроме того, ATCC хранит коллекции простейших организмов, дрожжей и грибов.
Также организация предоставляет специализированные услуги в качестве центра биологических ресурсов. Отдельные лица и компании могут использовать хранилище для своих собственных образцов клеток, обеспечивая при необходимости надежную резервную копию ценных биоматериалов.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Земле может произойти глобальная катастрофа – изменение магнитного поля планеты, что ранее привела к уничтожению неандертальцев в Европе и крупных животных в Австралии.