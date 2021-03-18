Названы места на Земле, где можно укрыться от глобальной катастрофы

В случае глобальной катастрофы часть человечества может укрыться в местах, которые надежны защищены даже от падения астероида или же ядерной войны.

Как пишет Укринформ, одним из таких мест является Всемирное семенохранилище на Шпицбергене в Норвегии и Американская коллекция типовых культур (ATCC) в США.

Норвежское хранилище представляет собой огромный тоннель на глубине 120 метров, где находятся образцы семян основных сельскохозяйственных культур. Вход в хранилище оборудован взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами.

Внутри помещения низкая температура -18 градусов по Цельсию и ограниченный доступ кислорода обеспечивает сохранность семян на длительное время.

ATCC – это некоммерческая организация, которая собирает, хранит и распространяет стандартные микроорганизмы, клеточные линии и другие материалы для исследований и разработок. Главное хранилище находится в американском городе Манассас, штат Вирджиния.

Коллекция микроорганизмов ATCC насчитывает более чем 18 тысяч штаммов бактерий, а также 3 тысячи различных типов вирусов животных и тысячу вирусов растений. Кроме того, ATCC хранит коллекции простейших организмов, дрожжей и грибов.

Также организация предоставляет специализированные услуги в качестве центра биологических ресурсов. Отдельные лица и компании могут использовать хранилище для своих собственных образцов клеток, обеспечивая при необходимости надежную резервную копию ценных биоматериалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Земле может произойти глобальная катастрофа – изменение магнитного поля планеты, что ранее привела к уничтожению неандертальцев в Европе и крупных животных в Австралии.