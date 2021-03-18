Названы места на Земле, где можно укрыться от глобальной катастрофы

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
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Названы места на Земле, где можно укрыться от глобальной катастрофы

В случае глобальной катастрофы часть человечества может укрыться в местах, которые надежны защищены даже от падения астероида или же ядерной войны.

Как пишет Укринформ, одним из таких мест является Всемирное семенохранилище на Шпицбергене в Норвегии и Американская коллекция типовых культур (ATCC) в США.

Норвежское хранилище представляет собой огромный тоннель на глубине 120 метров, где находятся образцы семян основных сельскохозяйственных культур. Вход в хранилище оборудован взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами.

Внутри помещения низкая температура -18 градусов по Цельсию и ограниченный доступ кислорода обеспечивает сохранность семян на длительное время.

ATCC – это некоммерческая организация, которая собирает, хранит и распространяет стандартные микроорганизмы, клеточные линии и другие материалы для исследований и разработок. Главное хранилище находится в американском городе Манассас, штат Вирджиния.

Коллекция микроорганизмов ATCC насчитывает более чем 18 тысяч штаммов бактерий, а также 3 тысячи различных типов вирусов животных и тысячу вирусов растений. Кроме того, ATCC хранит коллекции простейших организмов, дрожжей и грибов.

Также организация предоставляет специализированные услуги в качестве центра биологических ресурсов. Отдельные лица и компании могут использовать хранилище для своих собственных образцов клеток, обеспечивая при необходимости надежную резервную копию ценных биоматериалов.

Названы места на Земле, где можно укрыться от глобальной катастрофы

Как сообщал OBOZREVATEL, на Земле может произойти глобальная катастрофа – изменение магнитного поля планеты, что ранее привела к уничтожению неандертальцев в Европе и крупных животных в Австралии.

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