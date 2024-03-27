На побережье океана выбросило миллионы существ, похожих на капли воды: что говорят ученые. Фото

Ученые годами предостерегают, что последствия глобального потепления будут ужасающими: от катастрофических наводнений до глобального вымирания. Первые тревожные звоночки можно заметить уже сейчас. Например, вдоль побережья северной Калифорнии, Орегона и до Аляски из океана выбросило миллионы странных существ.

Ученые бьют тревогу – этот процесс вызван изменением климата. Детали рассказало издание Daily Mail.

Что такое пиросомы

Исследователи из Университета штата Орегон обнаружили, что пиросомы или "морские соленые огурцы", внешне похожие на желатиновые прозрачные массы, в невероятных количествах выбросило на берег из-за мощной волны морской жары, которая началась в 2013 году.

Распространение пиросом в Тихом океане привело к уменьшению количества лососей и морских птиц. Пиросомы питаются фитопланктоном, который является основой морских пищевых цепей и поставляет пищу широкому спектру морских существ.

Пиросомы могут произрастать от нескольких сантиметров до 1,5 метров в длину.

"Пиросомы потребляют животных, которые находятся в основе пищевой цепи, и забирают энергию из системы, которая нужна хищникам", – подчеркнула Лиза Крозье, научная сотрудница NOAA Fisheries Northwest Fisheries Science Center.

Согласно исследованию, пиросомы не могут служить источником энергии для других видов. В то время как другие существа, например лосось, передают свой источник энергии, чтобы кормить больших животных, ученые говорят, что 98% отходов и остатков пиросом накапливаются на дне морского дна – в так называемые бассейны детрита.

"Это влияет на всю экосистему… пиросома потребляет энергию, которая обычно прошла бы через несколько этапов, чтобы наконец оказаться в лососе", – сказал The Seattle Times соавтор исследования Дилан Гомес.

Повышение температуры воды позволило пиросомам активно размножаться, в то время как некоторые рыбные промыслы были закрыты, поскольку поголовье лосося, щепы и крабов уменьшилось. Ученые предположили, что повышение температуры является причиной того, что скорость метаболизма животных возрастает в более теплой воде, и они потребляют больше энергии. Важно также принять во внимание падение уровня кислорода, вызванное нагревом воды.

Глобальное потепление изменяет экосистемы северо-восточной части Тихого океана.

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