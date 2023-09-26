Тотальное вымирание, суперконтинент и адская жара: ученые смоделировали 'недалекое' будущее Земли

Вряд ли нашу планету ожидает что-то положительное – по крайней мере, говорят ученые. Исследователям удалось создать виртуальную симуляцию будущего, и прогнозы, к сожалению, не радуют. Используя данные о движении континентов и колебаниях химического состава атмосферы, ученые спроектировали очень отдаленное будущее.

250 млн. лет назад рептилии эволюционировали. Возникли разные виды млекопитающих. В настоящее время исследователи считают, что млекопитающие, вероятно, будут жить еще 250 млн. лет. Что будет дальше – рассказало издание The New York Times.

Что ждет Землю в будущем

Возглавил исследование Александр Фарнсворт, палеоклиматолог из Университета Бристоля. По его словам, Земля станет слишком горячей для всех млекопитающих. Ни люди, ни животные не могут жить на суше.

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Три фактора спровоцируют ситуацию, при которой климат станет смертоносным для почти всего живого:

изменение географии континентов;

слишком яркое Солнце;

увеличение углекислого газа

Доктор Фарнсворт и его коллеги опубликовали свое исследование в журнале Nature Geoscience.

Три убийственных фактора

Астрономы высказывают гипотезы, что Солнце будет становиться все ярче, а через 7,6 млрд лет вовсе поглотит Землю.

По мере того, как Солнце будет "посылать" на планету больше энергии, атмосфера Земли будет нагреваться, что приведет к испарению воды из океанов и континентов. Водяной пар является сильным парниковым газом, поэтому он задерживает еще больше тепла. Через два миллиарда лет поверхность Земли может стать настолько горячей, что океаны выкипят.

История Земли – это также и история движения континентов. Последний суперконтинент Пангея существовал от 330 до 170 миллионов лет назад. Согласно исследованию, через 250 миллионов лет вдоль экватора образуется новый суперконтинент. Ему дали предварительное название – Пангея Ультима. И новый континент будет гораздо горячее современных материков. Солнце – основная причина. Каждые 110 миллионов лет энергия, выделяемая Солнцем, увеличивается на 1 процент.

Образование суперконтинента усугубит общую планетарную ситуацию. Земля будет нагреваться быстрее океана. Фактически континенты будут сдвинуты в гигантскую сушу, температура на поверхности которой резко подскочит.

Pangea Ultima также будет влиять на климат благодаря своей топографии, включающей огромные участки равнины вдали от океана. На Земле дождевая вода и углекислый газ вступают в реакцию с минералами на склонах гор и холмов, которые затем выносятся в море и падают на морское дно. Результатом является то, что углекислый газ стабильно извлекается из атмосферы. Но когда на Земле образуется Pangea Ultima, этот конвейер замедлится.

Вероятно, суперконтинент будет наполнен вулканами, выбрасывающими углекислый газ. Благодаря турбулентным движениям расплавленных пород в глубине Земли вулканы могут высвобождать огромные всплески углекислого газа в течение тысяч лет. Взрывы парниковых газов приведут к резкому повышению температуры. Это, конечно же, станет еще одной причиной массового вымирания.

Однако Вольфганг Кисслинг, климатолог из Университета Эрланген-Нюрнберг в Германии, подчеркнул, что модель не учитывает фактор, который может иметь большое значение для выживания млекопитающих: постепенное снижение количества тепла, исходящего из недр Земли. Это снижение может привести к меньшему количеству извержений вулканов и меньшему выбросу углекислого газа в атмосферу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что учёные спрогнозировали страшные последствия пробуждения бактерий-зомби, одним из которых будет глобальное вымирание.

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