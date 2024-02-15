На Земле полным ходом идет массовое вымирание: кто под угрозой

Жизнь на Земле за свою историю прошла через несколько этапов массового вымирания. И ученые бьют тревогу, что именно сейчас мир проходит очередной такой этап. Причем виной тому сами люди и человеческая деятельность. Под угрозой оказались около 20% мигрирующих животных.

Как пишет Mail Online, такие данные содержатся в докладе "Состояние мигрирующих видов в мире", опубликованном Конвенцией о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS). По данным исследователей, 22% таких видов в мире находятся под угрозой исчезновения, а численность почти половины по крайней мере сокращается.

Обычно мигрирующие животные путешествуют на сотни, а то и тысячи километров. В зависимости от сезона они перемещаются в поисках пищи или для размножения. Но сейчас природная среда их существования сокращается из-за методов эксплуатации людьми окружающей среды. Среди страдающих, в частности, черепаха бисса и антилопа аддакс.

"Сегодняшний доклад ясно показывает нам, что неустойчивая деятельность человека ставит под угрозу будущее мигрирующих видов", – заявила Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде. По ее словам, живые существа не только выступают индикаторами изменений в окружающей среде, но и играют важную роль в поддержании функционирования и устойчивости сложных экосистем нашей планеты. В частности, через постоянную миграцию. Такие живые существа приносят пользу, в частности, через опыление растений и транспортировку питательных веществ в экосистемах.

Для написания доклада эксперты CMS использовали разные наборы данных. Они взяли исследования природоохранных организаций BirdLife International, Международный союз охраны природы (IUCN) и Лондонское зоологическое общество (ZSL). Согласно этим данным, только в Европе каждый пятый вид находится под угрозой исчезновения.

Из 1189 видов животных, признанных CMS нуждающимися в международной защите, 260 видов (22%) считаются находящимися под угрозой исчезновения. Еще 520 видов (44%) показывают сокращение популяций.

Из тех 260 видов из Красного списка IUCN 68 оценили как находящиеся в критическом состоянии. Еще 78 видов официально находятся под угрозой исчезновения и 114 названы уязвимыми. Многие из таких видов являются традиционным объектом охоты со стороны людей. Это касается, в частности, упомянутых уже бисс и зубчатой акулы-молота, аддаксов, европейского угря, южного кита обыкновенного и т.д.

Согласно отчету, построенные человеком препятствия, такие как мосты и дороги, служат физическими барьерами для миграции для многих из этих животных. Такие сооружения снижают их шансы на успешную миграцию, что в свою очередь снижает шансы на выживание. Среди таких барьеров есть не физические, например пути судоходства. Улучшить ситуацию могло бы снятие этих препятствий или смягчение их влияния на окружающую среду.

Другие угрожающие факторы включают в себя загрязнения, в том числе пестицидами, пластиком, тяжелыми металлами и избытком питательных веществ, а также подводный шум и световое загрязнение. Все это не дает разным видам осуществлять свою сезонную миграцию должным образом.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с рыбой. Колоссальные 97% видов рыб, внесенных в список CMS, находятся под угрозой исчезновения. Исследователи говорят, что "срочно необходимы скоординированные международные действия", чтобы обратить вспять сокращение популяции и сохранить эти виды и их среду обитания. "Учитывая тяжелое положение многих из этих животных, мы не можем позволить себе откладывать и должны работать вместе, чтобы воплотить рекомендации в жизнь", - подытожила Андерсен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об адской модели недалекого будущего Земли, которую построили ученые – она, в частности, тоже прогнозирует массовое вымирание.

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