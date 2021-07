Миллиардер Брэнсон отправился в космос: видео уникального запуска

В воскресенье, 11 июля, корабль компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико, США.

На борту корабля Virgin Galactic Unity 22 вместе с 70-летним Брэнсоном полетели еще два пилота и трое топ-менеджеров компании. Запуск транслировался на Youtube-канале компании.

Запуск состоялся при помощи самолета-носителя VMS Eve. После набора высоты (около 15 км) космолет сбросит Unity, и аппарат самостоятельно отправится в суборбитальное пространство, поднявшись на высоту 80-90 км. После Eve и Unity вернутся на космодром в Штатах.

Вместе с Брэнсоном на борту находятся главный инструктор по астронавтам Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер Колин Беннет и вице-президент компании по связям с правительством и исследованиям Сириша Бандла.

VSS Unity пилотируют Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а Фредерик Стеркоу и Келли Латимер сидят за штурвалом VMS Eve.

Всего пролет продлится около 90 минут, а фаза "невесомости" – когда корабль достигнет вершины своего суборбитального пути – продлится около четырех минут.

Отметим, что запуск Unity 22 – это первый туристический полет с пассажирами на борту. Первым же космическим туристом стал Денис Тито, который в 2001 году отправился на орбиту Земли с космодрома Байконур (Казахстан). Он облетел Землю по орбите 128 раз. Также он побывал на МСК, в целом проведя в космосе почти 8 дней.

Virgin Galactic’s VSS Unity rocketplane reached an apogee of 282,000 feet after a good burn of its hybrid rocket motor.



