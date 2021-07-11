У Безоса придумали, как победить Брэнсона в космической гонке миллиардеров

Компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса не захотела признавать космическим будущий полет английского миллиардера Ричарда Брэнсона. Virgin Galactic полет со своим основателем на борту корабля запланировала на 11 июля.

Предполагается, что так Брэнсон обгонит американского предпринимателя и самого богатого человека в мире (у Безоса полет назначили на 20 июля) в борьбе за то, кто из них первым побывает в космосе. Blue Origin выпустила свое заявление относительно этого в Twitter 9 июля.

Так, в компании считают, что Virgin Galactic не сможет подняться на достаточную высоту, чтобы это можно было считать полетом в космос.

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Корабль конкурентов там назвали "высотным самолетом", а не космическим полноценным аппаратом.

В то же время в компании Безоса убеждены, что их корабль сумеет преодолеть так называемую линию Кармана (условную границу космоса), расположенную на высоте почти 100 километров, тогда как аппарат Брэнсона – нет.

"Для 96% населения мира космос начинается на высоте 100 км. Только 4% людей признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полет нашего корабля, New Shepard, пройдет над обоими этими пределами. Это одно из многих преимуществ полета Blue Origin", – говорится в заявлении компании.

На прошлой неделе издание Financial Times сообщило, что акции компании Virgin Galactic выросли на 25% после объявления планов лететь в космос на девять дней раньше главного конкурента – Blue Origin.

Полет с Брэнсоном на борту будет "одним из трех последующих тестовых полетов" перед тем, как компания начнет за деньги возить туристов на орбиту Земли. Известно, что 11 июля, кроме Брэнсона, на борту будут только сотрудники его компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, на аукционе 12 июня был выкуплен за $28 млн билет на полет в космос вместе с Джеффом Безосом на аппарате New Shepard. "Поездка" на 100 км над Землей займет 11 минут.