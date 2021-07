Миллиардер Брэнсон объявил о розыгрыше для полетов в космос: названы условия

Миллиардер и основатель компании Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон анонсировал лотерею, где победитель сможет бесплатно отправиться в космическое путешествие. Счастливчик получит два билета и экскурсию по космопорту "Америка" от самого бизнесмена.

Лотерею запустили на сайте Omaze. Прием заявок будет длится до 1 сентября, в победителя объявят 29 числа. Участие бесплатное, но можно сделать пожертвование до 100 долларов. Деньги уйдут на благотворительность.

"Вы получите шанс выиграть не одно, а два места на одном из первых коммерческих космических полетов Virgin Galactic. А еще с моей шляпой Вилли Вонки – тур с гидом по космопорту "Америка", который проведет ваш покорный слуга, и я обещаю много шоколада", – рассказал Брэнсон.

Он добавил, если в лотерее примет большое количество людей, то такие розыгрыши могут проводиться и в дальнейшем.

"Это прекрасный работающий сам по себе способ может помочь множеству людей, которые иначе не смогли бы позволить себе полет в космос, отправиться в космос. Если у вас когда-то была мечта, сейчас время ее исполнить", – добавил миллиардер.

Congratulations to @richardbranson and @virgingalactic for dreaming so big! Now it’s your turn…



You could make history and win two seats on one of the FIRST Virgin Galactic commercial spaceflights!



ENTER NOW: https://t.co/WmZo2aixYb#VirginGalactic #RichardBranson #Omaze pic.twitter.com/9qLGKctmnw