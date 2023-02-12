Любой камень на Земле может быть метеоритом: как распознать

Метеориты на землю падают постоянно. Как правило, это небольшие камни, которые не вызывают никаких последствий, не то что катастроф. И найти такой "подарок небес" может буквально любой. Но как распознать метеорит, если вы нашли необычный камень?

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Как объясняет издание IFL Science, метеоритом является остаток метеора либо обломок астероида или даже кометы, которые проходят через атмосферу планеты и оказываются на ее поверхности. Существует три основных вида метеоритов – железные, железокаменные и каменные. Конечно, они имеют разные подгруппы и классифицируются на основе содержания минералов, структуры и химического состава, но основное разделение именно таково.

Довольно часто встречаются именно железные метеориты – они ценны, но не уникальны. Если вам попадется хондрит, возраст которого может превышать 4,5 млрд лет, то это уже чрезвычайно редкая и ценная для науки находка. Метеориты имеют несколько контрольных признаков, которые помогают доказать, что они прибыли из космоса, а не являются частью старой ограды.

Первый тест – это проверка на плотноть. Метеориты содержат металлическое железо и другие плотные материалы, а это значит, что они будут намного тяжелее для своего размера, чем обычные садовые камни.

Следующим шагом может стать тест на магнетизм. Металлическое железо в составе метеорита должно притягивать магниты. Однако это не строгое правило – некоторые сверхредкие типы метеоритов таким свойством не обладают. Но обычно эта проверка срабатывает.

Еще один признак – это причудливая форма камня. Все потому, что на пути к земной поверхности, проходя сквозь атмосферу, метеор находился под действием очень высокой температуры и плавился. Это оставляет на его поверхности необычные ямки, называемые регмаглиптами. Больше всего они напоминают отпечатки пальцев, которые оставляет гончар на влажной глине.

Также из-за оплавления в процессе полета через атмосферу на поверхности метеорита может образовываться каменистая корка. Чаще всего она похожа на яичную скорлупу. Если космический путешественник приземлился на нашей планете недавно, то она будет черного цвета. Более старые образцы будут коричнево-ржавыми, ведь со временем железо в его составе окислится, то есть ржавеет.

Следующий признак прохода камня через атмосферу – очень тонкие линии, вызванные плавлением метеорита, так называемые линии потока. Они могут быть очень тонкими, тоньше человеческого волоса. Рассмотреть их может опытный специалист. Но если вы заметили что-то такое на поверхности найденного камня, это повод присмотреться к нему поближе.

Кроме тестирования на магнетизм, потенциальному космическому камню можно провести тест на царапание. Если вы попытаетесь поскрести его поверхность чем-то керамическим и увидите черный или красный след, это может указывать на содержание магнетита или гематита, которые обычно не встречаются в метеоритах. Точность этого теста тоже не 100%, но он может приблизить вас к разгадке.

Если вы можете безопасно просверлить образец, тогда присмотритесь к его внутренностям. Если вы обнаружите какие-либо блестящие металлические чешуйки, это означает, что вы держите в руках сувенир из космоса.

Чего в метеоритах быть не может, так это кристаллов, таких как кварц. Он остаток застывшей вулканической магмы, то есть вышел из глубин Земли. Также вулканические породы могут содержать пузырьки, чего не встретишь в метеоритах. Пример такой породы с пузырьками – это пемза.

Ну и напоследок: чтобы убедиться в космической природе находки, лучше всего будет обратиться в лабораторию, которая сможет провести все соответствующие тесты. К примеру, по составу отличить шлаки от переработки стальной руды от метеорита. Земное железо обычно не содержит никеля, тогда как метеоритное железо из космоса содержит хотя бы небольшую примесь этого металла.

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