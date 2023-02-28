Кто действительно изобрел телефон: ученые рассказали новые детали

Нам сложно представить мир без телефонов. Громоздкие настольные аппараты эволюционировали в компактные многофункциональные смартфоны, и мы мгновенно можем поговорить с человеком, который находится на другой части земного шара, но еще чуть больше, чем столетие назад информация могла идти к адресату неделями, а то и месяцами.

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Мы привыкли считать, что изобретателем телефона является Александр Белл, ученый и предприниматель из США. Действительно ли это так, разбиралось издание Live Science.

Первый звонок по телефону

10 марта 1876 года произошло событие глобального масштаба, навсегда изменившее представление человечества о мире и коммуникации. Оказалось, что существует способ мгновенной передачи информации на большие расстояния. Именно 10 марта, почти 147 лет назад, Александр Белл совершил первый телефонный звонок.

Фраза, сказанная Беллом своему помощнику Томасу Ватсону, стала крылатой: "Мистер Ватсон, идите сюда, я хочу вас видеть". С этих слов и началась эра телефона.

Был ли Белл первым

Айвен Морус, британский ученый, подчеркнул, что великие изобретения почти никогда не являются результатом работы одного человека.

19 век – период научно-технической революции и массового "бума" открытий. Одно открытие становилось основанием для другого. Разные ученые претендовали на звание первооткрывателя того или иного изобретения.

"К примеру, возьмем телеграфы. Владельцы патента электромагнитного телеграфа никак не могли поделить славу и решить, кто же из них его изобрел. То же можно сказать об изобретении лампочки и многих других устройств", – отметил Морус.

Так что и на изобретение телефона претендовал не Белл единственный. Кристофер Бошан, член Бруклинской юридической школы, обратил внимание на то, что еще в 19 веке многие ученые считали, что Белл просто присвоил себе чужую идею.

Кто такие Антонио Меуччи, Иоганн Филипп Рейс и Илайша Грей

Сейчас среди исследователей популярна позиция, согласно которой телефон изобрел Антонио Меуччи, ученый из Италии. Именно он, как отмечают приверженцы этой теории, еще в 1860 году, то есть задолго до первого звонка Белла, понял принцип преобразования звуковых колебаний в электрические импульсы, передавая таким образом голос на расстояние.

Другой ученый инженер-электрик Илайша Грей даже довел дело до суда. В суде сочли недостаточными доказательства Грея и постановили, что именно Белл является изобретателем телефона.

В 1861 году в Германии физик Иоганн Филипп Рейс разработал конструкцию первого в мире электрического телефона, поэтому он тоже имеет право претендовать на звание первооткрывателя. Был всего один важный минус – беспрерывно говорить по телефону Райса было невозможно. Аппарат Белла, созданный 15 лет спустя, конечно, был более совершенным, но умалять заслуги Рейса тоже не стоит.

Почему именно Белла называют изобретателем телефона

Белл был бизнесменом и отлично знал юридические тонкости. Он сразу обратился за помощью к юристам и получил патенты.

"Главная причина того, что сейчас Белла называют открывателем телефона состоит в том, что он с помощью адвокатов смог доказать этот факт в судебных прениях", – отметил Бошан.

Грэй и Белл подали заявки на патент почти одновременно. Более того – заявка Грея пришла раньше. Но у Белла было больше средств, поэтому его юристы смогли оплатить админсборы за получение патента раньше, чем это сделал Грей. Прошло не так уж много времени, и компания Белла Bell Telephone Company стала абсолютным монополистом связи в США.

И все же следует признать, что телефон Белла по техническим характеристикам был лучше, чем изобретения его предшественников и конкурентов.

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