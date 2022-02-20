Топ-10 изобретений человечества, навсегда изменивших мир

За всю историю человечества было создано множество удивительных изобретений, но среди них существует несколько, которые стали действительно революционными и изменили взгляд людей на жизнь.

Издание Live Science рассказало об инновациях, которые в свое время стали настоящим научным прорывом и поменяли мир.

Многие ученые считают колесо одним из важнейших изобретений за всю историю. До его создания в 3500 году до н.э. человечество было довольно ограничено в передвижении, особенно это касалось транспортировки вещей на дальние расстояния.

Однако, как отметил профессор антропологии колледжа Хартвик Дэвид Энтони, самым ценным было не само "изобретение колеса", а его сочетание с неподвижной платформой.

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"Яркой была концепция колеса и оси", – пояснил исследователь. В те времена было довольно трудно сделать такой механизм, но тяжелый труд окупился. Повозки значительно облегчали занятия сельским хозяйством и торговлю, а также сделали возможными поездки на дальние расстояния, что способствовало колонизации новых земель.

Сегодня колесо является неотъемлемой частью нашей жизни, но не только в транспортных средствах, а также в часах, турбинах и множестве других приборов.

Этому изобретению более 2000 лет, а появилось оно во времена Древней Римской империи. Его появление стало возможным только тогда, когда люди научились отливать и формировать метал. Раньше строительство было более сложным, ведь доски приходилось укладывать путем геометрического соединения, что требовало гораздо больше времени. С появлениям же этого приспособления постройка новых сооружений стала значительно проще.

До 1790-х и в начале 1800-х годов гвозди были продуктом ручного труда – кузнецу приходилось нагревать квадратный железный стержень, а затем забивать его с четырех сторон, чтобы придать необходимую форму. Только потом начали появляться машины для изготовления гвоздей.

Технология изготовления гвоздей продолжала развиваться. После того, как Генри Бессемер разработал процесс массового производства стали из железа, железные гвозди прошлых лет медленно ослабли, и к 1886 году 10% американских гвоздей были созданы из мягкой стальной проволоки. К 1913 году 90% производимых в США гвоздей состояли из стальной проволоки.

Когда-то мореплавателям приходилось использовать для навигации только звезды, но этот способ ориентировки в море имел свои ограничения. Метод просто не работал днем, а также в облачные ночи и непогоду, поэтому путешествия вдали от суши считали достаточно опасными.

Большинство ученых склоняются к мнению, что первый компас был изобретен в Китае во время династии Хань между 2 веком до н.э. и 1 веком н.э. Прибор был сделан из магнетита – природно-намагниченной железной руды, необычные свойства которой древние ученые изучали на протяжении веков.

Однако впервые он был использован для навигации во времена династии Сун между 11-12 веками. Вскоре технология через морские пути попала на Запад. Компас позволял морякам безопасно передвигаться вдали от суши, открывая мир для исследований и дальнейшего развития глобальной торговли.

Этот, казалось, простой инструмент, навсегда изменил карту мира и позволил открывать новые континенты и изменить представления о Земле.

Немецкий изобретатель Иоганнес Гутенберг изобрел печатный станок где-то между 1440 и 1450 годами. Ключом к его развитию была ручная форма – новая техника формования, позволившая быстро создавать большое количество металлических шрифтов. Хотя еще до него подобные изобретения были в Китае и Корее – там разработали подвижный шрифт, изготовленный из металла, Гутенберг был первым, кто создал механизированный процесс, который переносил чернила (которые он изготовлял из льняного масла и сажи) с подвижного шрифта на бумагу

Благодаря процессу подвижного шрифта, типографские станки значительно повысили скорость, с которой можно было делать копии книг, и таким образом они впервые в истории привели к быстрому и широкому распространению знаний.

Среди прочего, печатный станок позволил расширить доступ к Библии, что в свою очередь, привело к альтернативным толкованиям, в том числе Мартина Лютера, чьи "95 тезисов", документ, напечатанный сотнями тысяч экземпляров, вызвал протестантскую Реформацию.

В этих двигателях при сгорании топлива выделяется высокотемпературный газ, который, расширяясь, толкает поршень. То есть эта революционная разработка позволила превратить энергию, выделяемую во время химического процесса, в механическую работу.

Разработка двигателя заняла у ученых и инженеров целые десятилетия, и прибор приобрел свою современную форму примерно во второй половине 19 века. Появление этого изобретения ознаменовало начало индустриальной эпохи, а также позволило создать огромное разнообразие машин, включая современные автомобили и самолеты.

Разработкой электронной передачи голоса занимались многие ученые, но шотландский изобретатель Александр Грэм Белл был первым, кто получил патент на электрический телефон 7 марта 1876 года.

Через три дня Белл совершил первый телефонный звонок своему помощнику Томасу Уотсону, сказав: "Мистер Уотсон, подходите сюда – я хочу вас увидеть".

Изобретение быстро приобрело популярность и произвело революцию в глобальном бизнесе и коммуникации. Когда Белл умер 2 августа 1922 года, все телефонные связи в Соединенных Штатах и Канаде были прекращены на одну минуту, чтобы почтить человека, изменившего мир.

Изобретение, которое позволяет человечеству одинаково эффективно работать не только днем, но и ночью – электрическая лампочка. Томас Эдисон считается изобретателем этого революционного изобретения, поскольку он создал полностью функциональную систему освещения, включая генератор и проводку, а также лампу с нитью накаливания в 1879 году.

Инновация не только стимулировала электрификацию домов, но и изменила режим сна человечества. Теперь не было необходимости ложиться с наступлением темноты, так как появился безопасный источник освещения.

Еще одно открытие, которое спасло тысячи жизней и стало настоящим прорывом в медицине. В 1928 году шотландский ученый Александр Флеминг заметил в своей лаборатории чашку Петри, наполненную бактериями, крышка которой была открыта. В образец попала плесень, и исследователь заметил, что там, куда попала плесень, бактерии умерли.

Этой плесенью оказался гриб Penicillium, и в течение последующих двух десятилетий химики очистили его и разработали препарат пенициллин, который борется с огромным количеством бактериальных инфекций у людей, не причиняя вреда самим людям.

Противозачаточные таблетки, презервативы и другие формы контрацепции не только спровоцировали сексуальную революцию в развитых странах, позволив мужчинам и женщинам заниматься сексом для удовлетворения, а не только продолжения рода, они также резко сократили среднее количество потомства на одну женщину в странах, где они используются. Некоторые контрацепционные средства, такие как презервативы, также сдерживают распространение заболеваний, передающихся половым путем.

Природные и растительные средства контрацепции использовались людьми на протяжении тысячелетий. Презервативы или "оболочки" существовали в той или иной форме с давних времен, по словам ученой Джессики Бордж, а в 19 веке был изобретен резиновый презерватив.

Тем временем FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США) одобрило первую оральную контрацептивную таблетку в Соединенных Штатах в 1960 году, и к 1965 году уже более 6,5 миллионов американских женщин принимали эти таблетки.

Ученые продолжают совершенствоваться в области контроля за рождаемостью, а некоторые лаборатории даже используют мужскую форму "таблетки". Постоянный противозачаточный имплантат под названием Essure был одобрен в 2002 году, хотя в 2016 году FDA предупреждало, что имплантату понадобятся более серьезные предупреждения, чтобы рассказать пользователям о серьезных рисках использования Essure.

Изобретение без которого сложно представить современную жизнь – интернет. Глобальная система взаимосвязанных компьютерных сетей, которой пользуются миллиарды людей по всему миру. История его разработки началась в 1960-х годах, когда группа ученых-компьютерщиков, работавшая в ARPA (Агентство передовых исследовательских проектов) Министерства обороны США, построила коммуникационную сеть для соединения компьютеров агентства под названием ARPANET.

Именно их разработки стали предшественником интернета. В нем использовался метод передачи данных под названием "коммутация пакетов", разработанный ученым-компьютерщиком и членом команды Лоуренсом Робертсом на основе предварительных работ других ученых.

В 1989 году Интернет развивался дальше благодаря изобретению всемирной паутины ученым-компьютерщиком Тимом Бернерсом-Ли во время работы в CERN (Европейская организация ядерных исследований). Главной целью разработки было объединение технологий компьютеров, сетей данных и гипертекста в мощную и простую в использовании глобальную информационную систему. В конце концов, проекту удалось достичь поставленных целей, соединив мир таким образом, который ученые раньше не могли даже представить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Советский Союз считался синонимом всего самого лучшего. И многие до сих пор гордятся тем, что на самом деле не принадлежит бывшему государству. Отечественные автомобили, ракеты и бытовые вещи оказались точной копией европейских и американских изобретений.