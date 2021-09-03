Компания украинца Firefly Aerospace впервые запустила ракету в космос. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Наука
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1,5 т.
Firefly Aerospace впервые запустила ракету в космос

В пятницу, 3 сентября, состоялся дебютный запуск ракеты Alpha украино-американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace. Аппарат успешно стартовал с пусковой площадки, но позже миссию прервали из-за аномалии при полете.

Ракету запустили в космос около пяти утра по киевскому времени, с базы Космических войск США Ванденберг в штате Калифорния. Полет транслировался онлайн наYouTube Everyday Astronaut (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пусковое окно было открыто с 04:00 до 08:00 по Киеву. Старт подтвердили в 04:14, после чего начался обратный отсчет, а в 04:57 дана команда идти на запуск.

Видео дня
Ракета Alpha

Так, в 04:59 по киевскому времени Alpha успешно стартовала. Но через несколько минут после этого миссию под названием DREAM или FLTA001 внезапно прервали.

Запуск Alpha

Причиной стала "пока установленная аномалия". В Firefly Aerospace пообещали сообщить детали об инциденте позже.

Что известно о запуске

Старт Alpha был первым в истории частной аэрокосмической компании с украинскими корнями. 3 сентября ракета должна была вывести на орбиту академические и образовательные проекты победителей специализированной программы DREAM, нацеленной на продвижение точных наук.

Нетехнические полезные нагрузки включали в себя детские рисунки, сообщения от детей в педиатрических больницах и фотографии предыдущих космических полетов. Техническая нагрузка варьировалась от спутников 3U до 27U, поставляемых известными университетами и некоммерческими организациями со всего мира.

Старт ракеты Alpha

Стоит отметить, что 14 сентября у Firefly Aerospace заканчивается лицензия на запуски. Но уже получена новая, которая будет действовать с 15 сентября по 15 марта 2022 года. Такие ракеты могут использоваться не только для доставки грузов на орбиту, но со временем и на Луну.

В феврале 2021-го NASA объявило о партнерстве с Firefly Aerospace, пообещало выделить компании $93,3 млн за доставку научного и технологического оборудования на Луну в 2023 году.

Факты о ракете

Ракета Alpha относится к легкому классу ракет-носителей. В компании украинского предпринимателя Макса Полякова над ней работали с 2014 года.

После того, как в 2017-м Поляков перезапустил Firefly Aerospace, в конструкцию ракеты внесли технические изменения, что повысило ее грузоподъемность с 400 до 1000 кг (речь о доставке на низкую околоземную орбиту, на высоту 200 км, SSO, на 500 км ракета доставляет 630 кг).

Первый старт Alpha

Alpha является одной из самых крупных ракет легкого класса. Ее высота составляет 29 м (это почти девятиэтажка), диаметр 1,8 м, а диаметр обтекателя – 2 м.

Изготовлена ракета из композитных материалов, оснащена четырьмя жидкостными двигателям Reaver-1 (первая ступень) и одним Lightning 1 (вторая).

Вторая ступень оснащена экспериментальным космическим парусом Spinnaker-3 от NASA, задача которого – ускорить сход ступени с орбиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа украино-американская ракета-носитель Antares вывела на земную орбиту беспилотный грузовой корабль Cygnus. Запуск состоялся в рамках миссии SS Onizuka. На МКС кораблем отправили продукты, аппаратуру, различные материалы для научных экспериментов и даже безмозглую существо.

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