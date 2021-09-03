Компания украинца Firefly Aerospace впервые запустила ракету в космос. Видео

В пятницу, 3 сентября, состоялся дебютный запуск ракеты Alpha украино-американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace. Аппарат успешно стартовал с пусковой площадки, но позже миссию прервали из-за аномалии при полете.

Ракету запустили в космос около пяти утра по киевскому времени, с базы Космических войск США Ванденберг в штате Калифорния. Полет транслировался онлайн наYouTube Everyday Astronaut (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пусковое окно было открыто с 04:00 до 08:00 по Киеву. Старт подтвердили в 04:14, после чего начался обратный отсчет, а в 04:57 дана команда идти на запуск.

Видео дня

Так, в 04:59 по киевскому времени Alpha успешно стартовала. Но через несколько минут после этого миссию под названием DREAM или FLTA001 внезапно прервали.

Причиной стала "пока установленная аномалия". В Firefly Aerospace пообещали сообщить детали об инциденте позже.

Старт Alpha был первым в истории частной аэрокосмической компании с украинскими корнями. 3 сентября ракета должна была вывести на орбиту академические и образовательные проекты победителей специализированной программы DREAM, нацеленной на продвижение точных наук.

Нетехнические полезные нагрузки включали в себя детские рисунки, сообщения от детей в педиатрических больницах и фотографии предыдущих космических полетов. Техническая нагрузка варьировалась от спутников 3U до 27U, поставляемых известными университетами и некоммерческими организациями со всего мира.

Стоит отметить, что 14 сентября у Firefly Aerospace заканчивается лицензия на запуски. Но уже получена новая, которая будет действовать с 15 сентября по 15 марта 2022 года. Такие ракеты могут использоваться не только для доставки грузов на орбиту, но со временем и на Луну.

В феврале 2021-го NASA объявило о партнерстве с Firefly Aerospace, пообещало выделить компании $93,3 млн за доставку научного и технологического оборудования на Луну в 2023 году.

Ракета Alpha относится к легкому классу ракет-носителей. В компании украинского предпринимателя Макса Полякова над ней работали с 2014 года.

После того, как в 2017-м Поляков перезапустил Firefly Aerospace, в конструкцию ракеты внесли технические изменения, что повысило ее грузоподъемность с 400 до 1000 кг (речь о доставке на низкую околоземную орбиту, на высоту 200 км, SSO, на 500 км ракета доставляет 630 кг).

Alpha является одной из самых крупных ракет легкого класса. Ее высота составляет 29 м (это почти девятиэтажка), диаметр 1,8 м, а диаметр обтекателя – 2 м.

Изготовлена ракета из композитных материалов, оснащена четырьмя жидкостными двигателям Reaver-1 (первая ступень) и одним Lightning 1 (вторая).

Вторая ступень оснащена экспериментальным космическим парусом Spinnaker-3 от NASA, задача которого – ускорить сход ступени с орбиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа украино-американская ракета-носитель Antares вывела на земную орбиту беспилотный грузовой корабль Cygnus. Запуск состоялся в рамках миссии SS Onizuka. На МКС кораблем отправили продукты, аппаратуру, различные материалы для научных экспериментов и даже безмозглую существо.