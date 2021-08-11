NASA запустило в космос украинско-американскую ракету Antares: какой груз доставят на МКС. Видео

Украинско-американская ракета-носитель Antares, запущенная в рамках миссии S.S. Onizuka, успешно вывела на орбиту Земли беспилотный грузовой корабль Cygnus. На Международную космическую станцию тот повез продукты, различную аппаратуру, расходники и материалы для экспериментов, а также безмозглое существо.

Запуск стартовал с космодрома Уоллопс (площадка LP 0-A), распложенного в прибрежном штате Вирджиния (США) в 01:01 по Киеву 11 августа. Через 533 секунды после этого космический корабль отправился в самостоятельный путь, трансляция события велась на YouTube-канале NASA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ракета-носитель среднего класса Antares состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало украинское государственное предприятие "КБ "Южное" и изготовило ГП "ЮМЗ" в кооперации с другими отечественными предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. Главный разработчик Antares – американская корпорация Northrop Grumman. С 2013 ракета-носитель стартовала 14 раз, из которых 13 – успешно.

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В феврале 2021 года Antares выводила на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого было около 3629 кг полезного груза NASA для МКС. В частности, провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты (тип малых спутников для космических исследований).

Частный транспортный космический корабль снабжения Cygnus NG-16 (SS Ellison Onizuka) был назван в честь астронавта США гавайско-японского происхождения Эллисона Онидзуки.

Летчик-испытатель ВВС с налетом свыше 1700 часов слетал на орбиту в 1985-м на шатле Discovery, совершил над Землей 48 витков и провел там 74 часа. Он погиб вместе со всем экипажем 28 января 1986 года в возрасте 39 лет при взрыве шаттла Challenger вскоре после старта.

Cygnus разработала и собрала компания Northrop Grumman, заключившая контракт с NASA о снабжении МКС. На скорости 7,56 км/с его вывели на первоначальную орбиту 174×341 км с наклонением 51,6°.

Экипажу на МКС корабль повез 3723 кг грузов, большинство из них (3676 кг) – в герметичном отсеке объемом 27 куб. м, а именно: 1037 кг оборудования и запчастей для станции, 1064 кг материалов для научных исследований, 1396 кг вещей и продуктов для экипажа, 15 кг оборудования для выхода в открытый космос, 44 кг компьютерных комплектующих.

Cygnus на три месяца состыкуют с портом модуля Unity, обращенным в сторону Земли.

В общем на борту корабля миссии S.S. Onizuka есть:

аппаратура RRP для 3D-печати с использованием имитирующего лунный реголит материала. Ожидается, что результаты помогут в строительстве жилья на других планетах и спутниках;

эксперимент Cardinal Muscle (ученые на образцах "мышц" изучают в невесомости возможность предотвращения потери мышечной массы и подбора оптимальных лекарств против саркопении);

эксперимент по кипению и конденсации в потоке (FBCE), направленный на разработку двухфазных систем терморегулирования для более эффективного отвода тепла в космосе;

проект KREPE – демонстрация доступной системы теплозащиты космических аппаратов при входе в атмосферу (уже был проведен тест – сброс со стратостата на большой высоте);

перспективный четырехслойный СО2-скруббер для удаления углекислого газа из атмосферы (водяной пар возвращается в нее, а СО2 выводится за борт или используется при производстве воды);

опыты Blob для Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA) – исследование должно позволить учащимся 10-18 лет изучать поведение в невесомости слизевиков Physarum polycephalum. Вегетативная стадия этого организма – одна большая клетка со множеством ядер. Слизевик без мозга, но способен к базовым формам обучения и адаптации. Он двигается, питается, умеет организовываться и передавать знания другим слизевикам. Это классический модельный организм, которые используют для изучения тех или иных свойств, процессов или явлений живой природы. Вид также известен как "blob" ("капля").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA объявило поиск людей, которые не прочь пожить в условиях Марса. Правда, к отбору допустили только американцев 30-55 лет. Известно, что продолжительность первой такой миссии займет год.