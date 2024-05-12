К Земле приближается 107-метровый астероид: стоит ли переживать

Вблизи Земли во вторник, 14 мая, пролетит астероид 2015 KJ19. Его длина достигает 107 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). 107-метровое космическое тело максимально приблизится к нашей планете 14 мая в 05:43 по Киеву.

По данным NASA, расстояние от 2015 года KJ19 до Земли будет составлять 6,04 млн км.

Он двигается со скоростью 83 160 км/ч.

Если астероид приближается к Земле ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, тогда в NASA считают его "потенциально опасным объектом".

Астероид 2015 KJ19 не подпадает под эти параметры.

Напомним, астероид 2015 года KJ19 приближался к Земле три года назад, 14 мая 2021 года. Тогда расстояние от него до нашей планеты составило 5,8 млн. км.

В следующий раз, по данным NASA, 2015 KJ19 приблизится к Земле 16 мая 2027 года в 14:45.

Как сообщал OBOZ.UA, к Земле летит комента C/2023 A3, которую можно будет увидеть невооруженным глазом. По словам астрономов, она имеет все шансы превысить яркость звезды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!