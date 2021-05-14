К Земле на высокой скорости летит крупный астероид

В пятницу, 14 мая, мимо Земли пронесется астероид 2015 KJ19. Расстояние на которое он максимально приблизится к нашей планете – 5,8 млн км.

Как передает Express, размер космического тела 118 метров, что равно длине стандартного футбольного поля. Скорость, с которой астероид пролетит мимо Земли – 23 км в секунду или более 82 тысяч км в час.

Добавим, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) определило, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты. Тем не менее, он все еще достаточно близок, чтобы эксперты NASA могли рассматривать астероид как объект, сближающийся с Землей.

Отметим, что астероид 2015 KJ19 максимально приблизится к нашей планете в 13:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, мимо Земли пронесся огромный астероид под названием 2001 FO32, длина которого составляла 1024 метров.