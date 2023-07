Исследование Урана может помочь выявить таинственную Планету 9: что придумали для NASA

Миссия NASA к Урану может помочь человечеству раскрыть тайну существования или отсутствия таинственной Планета 9 (известной как Планета Х в те времена, когда Плутон считался планетой, а также как зловещая Нибиру) в нашей Солнечной системе. Планета может существовать далеко за Плутоном, на наружной орбите нашей системы.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society). Известно, что NASA хочет исследовать Уран и разрабатывает идеи для миссии под предварительным названием Uranus Orbiter and Probe.

Как считают ученые, исследовательская миссия NASA может не только раскрыть тайны газового гиганта, но и косвенно решить одну из самых больших тайн Солнечной системы.

Авторы исследования Цюрихского университета во главе с физиком Юзефом Буко недавно провели компьютерное моделирование, которое подтвердило, что во время полета даже небольшого космического аппарата к Урану можно будет выявить гравитационное тяготение скрытой планеты, а также подсказать астрономам, где именно ее искать.

Существование Планеты 9 является давним спором в кругах ученых. Считается, что аргументом в пользу ее существования является поведение небольших ледяных объектов в Поясе Койпера, которые скапливаются на похожих длинных, наклонных орбитах, словно на них гравитационно влияет нечто гораздо большее.

Как пишет Inverse, некоторые астрономы считают, что этим таинственным объектом является именно Планета 9, которая несколько меньше Нептуна и находится в 20 раз дальше от Солнца.

Компьютерная симуляция Бако и его коллег показала, что гравитационное тяготение планет во внешней Солнечной системе (там находятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) повлияет на курс предложенной миссии NASA во время длительного полета от Юпитера до Урана. В космическом плане изменения будут незначительными – около 19 километров в течение десяти лет и более 1,6 миллиарда километров за все время путешествия.

Несмотря на то, что на зонд NASA будут влиять и другие планеты, Бако и его коллеги выяснили, как отличить силу тяготения далекой Планеты 9 от других планет. Они даже предполагают, что смогут сказать, какова масса Планеты 9 и где ее нужно искать.

Дело в том, что когда космические аппараты находятся на пути к дальним местам, они ежедневно выходят на связь с NASA. Благодаря этому, инженеры могут с точностью до миллиметра в секунду определить скорость аппарата.

Бако и его коллеги смоделировали, какими были бы радиолокационные данные зонда во время 9-летнего полета к Урану, поэтому все, что выходило бы за пределы этих данных, было бы влиянием Планеты 9.

Как отмечают исследователи, "гравитационное поле Планеты 9 будет создавать почти постоянное ускорение в течение всей миссии", что является "очень четким признаком уникальных дальних объектов".

Они добавляют, что влияние гравитации Планеты 9 должно усиливаться с удалением зонда от Солнца, поэтому эти изменения со временем также будут являться признаком того, что космический аппарат притягивает именно Планета 9.

Ученые также убеждены, что смогли бы предоставить астрономам данные по участку неба шириной в два градуса и высотой два градуса в котором бы точно находилась Планета 9.

Это облегчило бы ее поиск, поскольку ее удаленность от Солнца делает эту планету очень темной и сложной для поиска даже при использовании самых чувствительных телескопов.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые нашли доказательство, которое может подтверждать существование Планеты 9.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.