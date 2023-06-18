В нашей Солнечной системе может существовать скрытая Суперземля: найдено невероятное доказательство

В нашей Солнечной системе может существовать девятая планета – Суперземля, скрывающаяся в холодных глубинах космоса в так называемом транснептуновском пространстве. О существовании такой планеты давно ходят легенды, но сейчас ученые утверждают, что нашли доказательство, которое не может быть просто совпадением.

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Об этом в статье для The Conversation рассказали ученый-исследователь в области астрофизики Гектор Сокас-Наварро и научный сотрудник Института астрофизики Канарских островов Игнасио Трухильо Кабрера. Они напоминают, что есть много доказательств того, что на космические тела, находящиеся за пределами Нептуна, влияет какая-то неизвестная сила: это может быть неизвестная нам планета, или у человечества просто нет полных данных о том, что там происходит.

Гипотетическая Планета 9 (известная, как Планета Х в то время, когда Плутон считался планетой, а также как зловещая Нибиру), по их мнению, должна быть Суперземлей. Это тип планет, которые больше Земли, но меньше газовых гигантов. Обычно такие планеты имеют от 5 до 10 земных масс. Планета 9, если она существует, должна иметь массу, которая в 4-8 раз больше массы Земли. Это не просто предположение, а результат симуляции, дающей объяснение тому, что наблюдают ученые за пределами Нептуна.

Ученые также убеждены, что эта планета должна быть чрезвычайно далека от Солнца: примерно в десять раз больше расстояния до Плутона (среднее расстояние – 5,913 млрд км).

То, что Суперземли существуют, ученые знают точно, изучая далекие миры, но знания о них чрезвычайно скудны, поэтому найти такую планету в пределах Солнечной системы было бы той еще удачей.

Проблема с тем, чтобы доказать существование Планеты 9 состоит в том, что она находится слишком далеко от Солнца, а потому будет очень тусклой. К тому же, чтобы обнаружить ее, потребуется чрезвычайно мощный телескоп, а такие приборы имеют очень малое поле обзора, и найти темную планету в темном бескрайнем пространстве – это та еще задача.

Но, как отмечают авторы статьи, доказательство существования Планеты 9, возможно, не только существует, но и находится на Земле.

Речь идет о метровом метеорите CNEOS14, который упал в Тихий океан в 2014 году. В недавней научной статье ученые из Гарварда заявили, что этот метеорит не являлся объектом из нашей Солнечной системы. То есть, это был межзвездный объект, который затянуло в Солнечную систему на скорости 60 километров в секунду.

Именно учитывая скорость метеорита ученые допустили его чужеродное происхождение, поскольку его путь в Солнечной системе показал, что ни одна другая планета не придавала ему гравитационного ускорения.

Но авторы статьи готовы поспорить с учеными из Гарварда, поскольку предполагают, что именно Планета 9 разогнала метеорит.

Свое предположение ученые базируют на проведенном исследовании, в рамках которого они нанесли на карту неба орбиту, которую должна иметь Суперземля согласно с подробными симуляциями, а затем наложили ее на происхождение CNEOS14.

"Мы обнаружили поразительное совпадение между местом появления метеорита и регионом, где, по прогнозам симуляций, вероятнее всего, будет найдена Планета 9. Вероятность того, что такое совпадение является результатом случайности, составляет около 1%", – написали ученые.

Дальнейшая симуляция показала еще три аномалии в траектории CNEOS14, которых не должно было существовать, если бы метеорит залетел в нашу систему из межзвездного пространства.

"Соединив вероятность этих аномалий, мы обнаружили, что либо есть что-то, чего мы не понимаем об объектах в межзвездном пространстве, либо с вероятностью 99,9% CNEOS14 столкнулся с неизвестной планетой в наружной Солнечной системе – и этот новый мир будет расположен именно в том регионе, который предполагался симуляциями", – отметили авторы.

Они предположили, что Планета 9 и CNEOS14 "встретились" между 30 и 60 годами назад и если отследить движение метеорита в прошлом можно будет найти пока неизвестную человечеству планеты.

Авторы статьи предполагают, что она будет находиться вблизи точки, где встречаются созвездия Овна, Тельца и Кита.

Поиск уже продолжается, но, учитывая его масштабы, ученые предупреждают, что он займет много времени, поскольку поле для сканирования все еще велико, а искомый объект очень тусклый.

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