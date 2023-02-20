Глобальное потепление несет новую угрозу человечеству: что прогнозируют ученые

Глобальная смена климата уже ставит перед человечеством новые вызовы. Один из них – нетипичное распространение болезней. В частности, ученые спрогнозировали, что малярия, характерная для теплых климатических зон, выйдет за пределы своего нынешнего ареала и превратится в проблему мирового масштаба.

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К такому выводу пришла группа биологов из Джорджтаунского университета во главе с Колином Карлсоном, пишет издание Science Alert. Они исследовали изменения в ареале распространения комаров-переносчиков возбудителя малярии в Африке за последние 120 лет.

Данные позволили биологам проанализировать границы ареала 22 видов комаров Anopheles в период с 1898 по 2016 год. За это время мир потеплел минимум на 1,2 градуса по Цельсию. Это позволило насекомым распространиться в районы, которые раньше были для них слишком холодными. Как выяснили ученые, сейчас Anopheles распространяются в южном направлении на 4,7 км ежегодно и поднимаются на 6,5 метра вверх.

Это больше и быстрее, чем указывали результаты исследования 2011 года, которое показало, что по всем направлениям наземные виды двигались к полюсу на 1,7 км в год и вверх на 1,1 метра ежегодно. То есть скорость смены ареала оказалась в 2-3 раза больше, чем считалось ранее.

На самом деле, это новое исследование предполагает, что африканские комары Anopheles продвинулись так далеко, что в среднем их теперь можно найти на 500 километров ближе к южному полюсу и на 700 метров выше в воздухе, чем это было в начале ХХ века.

По словам Карлсона, это свидетельствует о том, что изменение климата уже позволило комарам-переносчикам малярии распространиться дальше по миру в сторону более холодных климатических зон. Соответственно это повышает и риски заражения для людей, проживающих в этих зонах.

Anopheles являются носителями простейших микроорганизмов из рода плазмодиев, возбудителей малярии. Эти микроорганизмы передают их во время укуса, и так происходит заражение. Симптомами болезни являются лихорадка, озноб, а осложнениями – увеличение селезенки и печени, развитие анемии и желтухи. Малярия представляет собой хроническую болезнь с возможностью развития рецидивов. При тяжелом течении человек может умереть. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется около 350-500 миллионов случаев этого заболевания и примерно 1,3-3 миллиона смертей. До 90% смертей сейчас приходится на Африку.

Биологи утверждают, что комары могут за ночь преодолевать сотни километров, ведь они не только летают сами, но их еще переносят порывы ветра. Но эти существа также чувствительны к изменениям температуры, влажности и осадков, поэтому местный климат диктует, где они могут выжить. Пока прогноз указывает на то, что изменение климата не только расширит ареал обитания опасных насекомых, но и продлит период года, когда они могут проявлять активность.

Отмечая, что это новое исследование отслеживало только комаров рода Anopheles, Карлсон говорит, что другие виды комаров, вероятно, двигаются аналогичным образом. Но сейчас этот вопрос недостаточно глубоко изучен.

Что касается комаров Anopheles, отслеживание их исторического распространения может помочь объяснить переменные модели передачи малярии в африканском регионе. Это также могло бы помочь выяснить причину роста количества случаев заболевания малярией, в частности, в высокогорных районах Восточной Африки. Часть исследователей утверждает, что всплеск малярии в высокогорных районах лучше объясняется окончанием срока действия программ контроля распространения заболевания и изучения устойчивости к лекарствам от него. Но другие предостерегают, что глобальное потепление является частью мощного сочетания факторов, влияющих на передачу малярии.

Вся эта информация играет немаловажную роль в распределении ресурсов здравоохранения. По мнению исследователей, особое внимание должно быть уделено новым краям зоны распространения комаров Anopheles, ведь медицинские системы здесь могут быть не готовы к борьбе с распространением болезни, которая раньше не была здесь типичной.

Ранее исследовательская группа Карлсона указала, что в настоящее время изменяются зоны распространения комаров Aedes, которые являются переносчиками вирусов денге, чикунгуньи и Зика. По наихудшему сценарию, они могут поставить под угрозу здоровье почти миллиарда людей. "Мы должны искать виды, которые находятся в движении, и думать об этом как об аспекте нашей подготовки к последствиям изменения климата для здоровья", – говорит Карлсон.

Ранее OBOZREVATEL публиковал прогноз ООН, указывающий, что из-за глобального потепления и таяния ледников под воду могут уйти целые страны.

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