Безос проиграл в суде Маску: глава SpaceX отреагировал язвительным твитом

Федеральный суд США принял решение в пользу компании Илона Маска SpaceX и отклонил иск Blue Origin Джеффа Безоса касательно контракту с NASA. Речь идет о полете на Луну.

Об этом сообщает CNBC. Маск в свою очередь потроллил Безоса.

Сумма контракта между SpaceX и NASA составляет 2,9 миллиарда долларов. Спор сводился к условиям тендера и безопасности полета модулей для высадки человека на спутник Земли.

В иске отмечалось, что компания Маска не собирается проводить анализ готовности к полету перед запуском каждого элемента HLS, а без этого NASA якобы не могло отдать тендер SpaceX.

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После решения суда Маск решил потроллить Безоса, опубликовав в Twitter кадр из фильма "Судья Дредд" с подписью "Вас осудили".

Напомним, что иск к NASA компания Blue Origin подала в августе.

Как сообщал OBOZREVATEL, состояние Илона Маска достигло нового рекорда и он стал богаче Джеффа Безоса на 100 млрд долларов.