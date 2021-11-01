Богаче Безоса на $100 млрд: состояние Илона Маска достигло нового рекорда

Состояние американского бизнесмена, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска впервые достигло отметку в $297,6 млрд, что позволяет с большим отрывом идти первым в рейтинге богатейших. Вторым идет основатель Amazon Джефф Безос – $194 млрд.

Состояние Маска увеличилось на $5 млрд, а Безоса уменьшилось на $1,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

Французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно идет на третьей позиции в рейтинге. Состояние оценивается в $189,7 млрд.

Видео дня

На четвертом месте расположился сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Состояние – $137,3 млрд.

В рейтинге от Bloomberg Маск идет первым с $311 млрд. Если считать с начала 2021-го, то состояние выросло аж на $141 млрд.

Ранее рыночная стоимость Tesla превысила 1 триллион долларов. Рост стоимости американского производителя электромобилей Tesla стал следствием заключения соглашения с сервисом проката Hertz. Эта компания заказала у Tesla 100 тыс. электрокаров.

Сделка уже признана исторической, поскольку стала крупнейшей в истории рынка электрических автомобилей. По информации Forbes, сделка между Tesla и Hertz принесет автопроизводителю 4,2 млрд долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, совладелец российского "Новатэка" Леонид Михельсон больше всех разбогател с начала года среди миллиардеров из РФ. Сейчас он занимает первое место в рейтинге богатейших, у него $33,3 млрд. За этот период, во многом благодаря мировому энергокризису, он прибавил к своему состоянию $8,58 млрд.