Астрономам удалось увидеть обломки самых первых звезд во Вселенной

Астрономам удалось рассмотреть остатки звезд, образовавшихся в первые мгновения существования Вселенной после Большого взрыва. Некоторые из этих светил были в тысячи раз больше нашего Солнца.

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О наблюдении за этими древними и уже несуществующими звездами астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) рассказали в исследовании, опубликованном в научном журнале The Astrophysical Journal. Подробности рассказывает Big Think.

После Большого взрыва вселенная содержала только два элемента: водород (92%) и гелий (8%). Были еще крошечные следы других элементов, но все остальное образовалось только со временем.

Из-за того, что производные были именно такими, первые звезды во вселенной были чрезвычайно массивными. Некоторые из них достигали размеров 10 наших Солнц, а другие – были в сотни и тысячи раз больше. Кроме того, их жизнь, по меркам вселенной, была короткой: заря полностью тратила свое топливо всего за несколько миллионов лет. Для сравнения, наше Солнце пылает уже 4,6 млрд лет и, по оценкам, будет светить еще столько же.

Когда же заря истощалась, с ней происходил катаклизм, который называется сверхновая. Это мощный взрыв, который происходит из-за того, что звезда коллапсирует в саму себя. Такой взрыв приводит к тому, что в межзвездное пространство выбрасывается содержимое звезды, которое смешивается с первоначальным водородом и гелием.

Но поскольку взрывы ранних звезд не были настолько мощными, как те сверхновые, что мы видим сейчас, железо, образовавшееся в ядре звезды, не было выброшено в космическое пространство.

Учитывая эти данные, астрономы знали, что им нужно искать облака газа в ранней Вселенной, которые состояли бы преимущественно из водорода и гелия, но также содержали другие более легкие элементы. В таких облаках также должно быть очень мало железа. Так что, если найти именно такие облака, можно точно говорить, что это остатки древней звезды.

Для того чтобы сфотографировать эти облака, астрономы использовали VLT (он же – Очень большой телескоп) ESO. Такой телескоп используется для наблюдения за возникающими квазарами, возникающими, когда сверхмассивная черная дыра поглощает большое количество газа и звездного материала. В процессе этого материалы нагреваются, излучая множество света. Поэтому фактически квазары служили исследователям прожекторами, направленными на Землю. Квазары, избранные для исследования, существовали, когда возраст Вселенной составлял от 10% до 15% от современного возраста.

Когда свет от квазаров двигался к Земле, он проходил сквозь газовые облака, которые и были целой астрономов. Они изучили, как свет поглощался этими облаками, что позволило установить их состав. Это возможно благодаря тому, что различные химические элементы поглощают разную комбинацию длин волн света и их относительно легко идентифицировать.

Как и надеялись исследователи, газовые облака содержали водород, гелий и несколько более легких элементов (углерод, кислород, магний и кремний). В облаках также наблюдался заметный дефицит железа. Таким образом, ученые убеждены, что обнаружили обломки самых первых звезд, возникших после Большого взрыва.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что астрономы наблюдали мощный и впечатляющий объект, который они назвали "Страшная Барби".

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