Астрономы увидели сверхмощный таинственный взрыв, произошедший миллиарды лет назад

За 8 миллиардов лет от Земли развернулось событие под названием AT2021lwx, где, вероятно, сверхмассивная черная дыра поглотила гигантское облако водородного газа. Это повлекло за собой самый мощный из когда-либо зафиксированных космических взрывов, который длится уже несколько лет.

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О своих наблюдениях за зрелищем они рассказали в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Взрыв, по их словам, в 10 раз ярче любой наблюдаемой сверхновой.

"Мы натолкнулись на него случайно, поскольку он был обозначен нашим поисковым алгоритмом, когда мы искали тип сверхновой", – рассказал ведущий автор исследования, астроном из Университета Саутгемптона в Великобритании Филипп Вайзман.

Он объяснил, что сверхновые, а также приливные вспышки, которые происходят, когда черные дыры разрывают на части блуждающие звезды, продолжаются всего пару месяцев, прежде чем угаснуть. В то время как AT2021lwx длится уже более двух лет.

"Это сразу было очень необычно", – подчеркнул астроном, рассказывая о находке.

Ученые утверждают, что взрыв высвободил примерно в 100 раз больше энергии, чем Солнце высвободит за всю свою жизнь. Что касается того, когда он произошел, то астрономы предполагают, что это произошло, когда Вселенной было 6 миллиардов лет (сейчас, как считается, Вселенной 13,5 млрд лет).

Сама же причина такого события остается тайной для астрономов, но они предполагают, что речь идет о поглощении гигантского облака водородного газа сверхмассивной черной дырой, которая в тысячи раз больше нашего Солнца.

Ученые отметили, что поглощение такого облака привело к тому, что ударные волны распространились по остаткам горячего газа, приведя к гигантскому взрыву, свет которого уже более двух лет бомбит Землю.

В исследовании также говорится, что когда ученые впервые увидели последствия взрыва, они решили, что это квазар – сверхмассивная черная дыра в миллиарды раз тяжелее Солнца, которая разрывает свои газовые коконы сверхмощными световыми взрывами. Но дальнейшие исследования, как пишет LiveScince, обнаружили, что версия оказалась ошибочной, поскольку яркость квазара должна со временем меняться.

"Но если оглянуться на десятилетие назад, то AT2021lwx не было обнаружено, а затем вдруг он появляется с яркостью самых ярких объектов во Вселенной, что является беспрецедентным", – сказал профессор астрономии из Университета Саутгемптона, соавтор исследования Марк Салливан.

Поэтому ученые предположили, что во всем виновато газовое облако, которое вращалось вокруг черной дыры, но было сбито с курса и поглощено.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о другом мощном объекте, который открыли астрономы. Они назвали его "Страшная Барби".

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