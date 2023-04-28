Астрономы обнаружили 'Страшную Барби': ничего столь мощного и поразительного они никогда не видели

Астрономам впервые удалось увидеть, как одна из самых больших черных дыр J2157 разрывает на куски соседнюю звезду, превращая ее в космическое "спагетти". Увиденное явление они назвали Страшная Барби, отметив, что это один из самых длинных, ярких и энергичных космических объектов, когда-либо наблюдавшихся.

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Об увиденном ученые рассказали в статье, принятой для публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters. Страшная Барби оказалась ярче даже сверхновых, которые являются одними из самых ярких объектов в космосе.

Черная дыра J2157 расположена в центре галактики на расстоянии около 800 миллионов световых лет от Земли. Она была открыта в 2018 году и с тех пор ученые пристально исследуют ее, ведь это одна из самых больших известных человечеству черных дыр. Ее масса достигает 20 миллиардов солнц.

Вспышка света, вызванная Страшной Барби, удивительно яркая и длится уже более двух лет. Она была обнаружена астрономами в большом массиве данных, собранных компьютерными телескопами.

"Это абсурд. Если взять типичную сверхновую и умножить ее в тысячу раз, мы все равно не поймем, насколько она (Страшная Барби. – Ред. ) яркая – а сверхновые являются одними из самых ярких объектов на небе", – заявил соавтор исследования, доцент кафедры физики и астрономии в Университете Пердью Дэнни Милисавлевич.

Ученый добавил, что это "самое энергичное явление", с которым он когда-либо сталкивался.

Страшная Барби образовалась в результате гибели звезды, которую разрывает на куски сверхмассивная черная дыра. Звезда, очевидно, приблизилась настолько близко к черной дыре, что уже не могла противостоять ее гравитационному тяготению. Как результат – черная дыра начала разрывать звезду.

Когда звезда затягивается все ближе к пасти черной дыры, гравитация, действующая на более близкие к черной дыре участки звезды, гораздо сильнее той, которая действует на отдаленные от нее части. В результате такого дисбаланса черная дыра "спагетизирует" звезду в длинный лапшеобразный струю, которая слой за слоем плотно наматывается вокруг черной дыры – как спагетти вокруг вилки.

Впоследствии эта лапша, состоящая из горячей плазмы, быстро ускоряется вокруг черной дыры, превращаясь в огромную струю энергии и материи, создавая характерный яркий луч света, который могут обнаружить телескопы.

Относительно странного названия, которое получило событие, здесь нет никакой ненависти к популярной кукле Барби. Дело в том, что событию было присвоено случайное буквенно-цифровое имя ZTF20abrbeie, а устрашающая мощность лишь подсказала ученым правильный вариант.

Несмотря на то, что Страшная Барби горит уже больше двух лет, нет никаких признаков того, что в вскоре она угаснет.

В ближайшее время астрономы надеются использовать космические телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб", чтобы сделать снимки события в высоком разрешении.

"Во Вселенной есть немного вещей, которые могут быть столь мощными, а реакция – столь долговременной. Такие открытия действительно открывают нам глаза на то, что мы все еще раскрываем тайны и исследуем чудеса во Вселенной – вещи, которые никто никогда раньше не видел", – сказал Милисавлевич.

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