Назван топ-5 брендов самых популярных компьютеров
Составлен свежий рейтинг популярности персональных компьютеров в мире по итогам третьего квартала 2021 года. Лидером стала компания Lenovo, которая продала 19,773 млн единиц ПК, заняв 22,8% всего рынка.
Список составила аналитическая компания IDC. Второе место заняла компания Hewlett-Packard, которая реализовала за третий квартал этого года 17,597 миллионов ПК, доля рынка – 20,3%. На третьем месте оказалась компания Dell с 15,183 миллиона проданных компьютеров (17,5%).
Компания Apple стала четвертым в мире брендом по продажам ПК. "Яблочные" компьютеры были прожданы в количестве 7,645 млн (8,8%).
На пятом месте оказалась Asus – 6,028 млн (7%), на шестом – Acer, продав 5,982 млн ПК (6,9%).
На долю других производителей компьютеров пришлось 16,7% доли рынка – 14,443 млн ПК. Всего по миру продали 86,652 компьютеров.
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