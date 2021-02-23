Опасный вирус атаковал компьютеры от Apple

Компьютерный вирус Silver Sparrow опасен для компьютеров Apple и уже заразил более 30 тысяч Mac.

Об этом говорится в отчете компании Red Canary, что специализируется на кибербезопасности. По их данным, под удар попали как устройства на новом чипе М1, так и модели на Intel.

Эксперты пояснили, что вирус Silver Sparrow представляет собой двоичный файл и использует язык программирования JavaScript для выполнения команд в macOS. У вредоносной программы есть два варианта: первый с двоичным файлом в формате mach-object, скомпилированным для процессоров Intel, а второй ориентирован на устройства с чипом Apple M1.

Также отмечается, что вирус начинает атаковать только при выполнении определенного действия, но какого именно, эксперты не выяснили.

Кроме того вирус может самоуничтожаться, что обычно говорит о программах с высокой степенью скрытности. Еще эксперты полагают, что Silver Sparrow является всего лишь программой для последующего скачивания и выполнения другого кода хакерских вирусов.

В Apple сообщили, что уже начали меры по защите компьютеров от угрозы.

Напомним, Apple представила новый MacBook Air, который построен на базе нового процессора Apple Silicon (М1).

Как сообщал OBOZREVATEL, популярное приложение заразило вирусом миллионы Android-смартфонов.