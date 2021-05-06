Google придумала, как защитить компьютер от хакеров

Компания Google встроила в браузер Chrome технологию защиты от хакеров, что не позволит злоумышленникам использовать ошибки безопасности в операционной системе Windows.

Как сообщает Tech Radar, новая функция поддерживается компьютерами с процессорами Intel 11-го поколения или AMD Zen 3 Ryzen, работающими под управлением Windows 10 2004 или более поздней версии.

Поясним, что Google применила технологию Intel Control-Flow Enforcement Technology, что способна предотвратить часто используемые эксплойты, отслеживая выполнение программы на аппаратном уровне.

Инновация стала частью Chrome 90, что позволить исключить доступ хакеров к системе путем выполнения вредоносного кода через браузер.

Добавим, что вскоре новая функция появится и на других браузерах, например, Mozilla и Opera.

Как сообщал OBOZREVATEL, браузер Google Chrome получил полезное обновление от Android.