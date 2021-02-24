Названа новая проблема компьютеров от Apple

В новых компьютерах от Apple на базе чипа М1 быстро изнашивается внутренний SSD-накопитель.

О данной проблеме сообщили юзеры соцсетей, которые пользовались техникой несколько месяцев и заметили неполадки.

Отмечается, что после тестирования в некоторых случаях максимально допустимое количество записанных байтов (TBW) снизилось на 10-13%. Однако чаще всего износ жесткого диска составлял 1%. Но у одного из пользователей на 13-дюймовом MacBook Pro с SSD на 2 ТБ за два месяца потеря составила 3%.

Поясним, что такой износ SSD не является нормальным и в дальнейшем может привести к тому, что накопитель придет в негодность всего за пару лет.

В Apple пока не комментировали данные жалобы пользователей.

Напомним, Apple представила новый MacBook Air, который построен на базе нового процессора Apple Silicon (М1).

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