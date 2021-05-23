Показано, как выглядели компьютеры в СССР. Фото

В сети показали компьютеры, которые устанавливались в научных учреждениях Советского Союза. Одним из таких вычислительных машин был ЭВМ ЕС-1022.

Снимок опубликовало в Twitter сообщество "Историческое фото". "Компьютер, установленный в вычислительном областном центре в Липецке. Третье поколение советских компьютеров. СССР. 1976 год", – говорится в подписке к снимку.

Отметим, что в 1972 году в Беларуси начали серийное производство ЭВМ третьего поколения ЕС-1020. По плану, предусматривалось изготовление от 12 до 15 тысяч компьютеров для удовлетворения потребностей советской науки и промышленности в вычислительной технике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото первых жестких дисков для компьютеров в 50-годах прошлого столетия. Так в 1956 году был показан "винчестер" объемом памяти 5 мегабайт, который весил около тонны.

Также были показаны уникальные фото компьютера Apple Macintosh Classic в прозрачном корпусе.