В компьютерах Apple нашли опасную уязвимость

В компьютерах Mac от компании Apple на базе их собственного процессора M1 нашли опасную уязвимость.

Как пояснили эксперты из Корнельского университета в США, речь идет о браузерной атаке по сторонним каналам, не использующей JavaScript, передает Gizmochina.

Поясним, что специалисты изучали эффективность отключения или ограничения работы JavaScript для предотвращения взлома компьютеров и нашли уязвимость, использующую только CSS и HTML. Из-за нее хакеры могли повредить компьютер даже при полном отключении выполнения скрипта в браузере.

По данным экспертов, злоумышленники использовали тип взлома, что основан на методе Prime+Probe. Такой вид хакерской атаки способен игнорировать разные технологии конфиденциальности, такие как VPN или TOR.

Отмечается, что под угрозой также оказались компьютеры, работающие на базе чипов Intel Core, AMD Ryzen, Samsung Exynos.

Как сообщал OBOZREVATEL, опасный вирус атаковал компьютеры от Apple.

Также была названа новая проблема компьютеров Apple.