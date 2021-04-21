Назван самый популярный бренд смартфонов в мире

Южнокорейская корпорация Samsung стала самым популярным брендом среди смартфонов.

В отчете компании Strategy Analytics говорится, что за первый квартал было продано 77 млн мобильных телефонов "Самсунг". Всего в мире продали 340 млн устройств, что на 24% больше показателей 2020 года.

Американская компания Apple расположились на втором месте с показателем в 57 млн проданных iPhone. На третьем месте оказался китайский гигант Xiaomi – 49 реализованных миллионов смартфонов.

Четвертую и пятую позиции также занимают производители из Китая – OPPO (38 млн) и vivo (37 млн). На остальных производителей смартфонов пришла доля в 82 млн устройств.

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