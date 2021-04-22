Google решила проблему со сбоем в Android-смартфонах

Компания Google сообщила, что разрешила проблему со сбоем в работе приложений на Android-смартфонах.

В отчете говорится, что была ошибка в технологии и настройках Chrome и WebView, что и вызвала нестабильную работу Android.

Отмечается, что была допущена ошибка в работе мобильных приложений, которые запускают WebView для отображения веб-контента. Исправление требовало выпуска обновлений для Chrome и WebView.

В обновленной версии WebView появился "безопасный режим", благодаря которому приложение вернется в исходное состояние, если подобный сбой повторится.

Google также пообещала ускорить выпуск апдейтов и лучше общаться с пользователями во время инцидентов.

"Благодарим вас за терпение и еще раз приносим извинения за любой ущерб. Искренне, команда Google Workspace", – отмечено в сообщении.

Напомним, что на Android-смартфонах произошел сбой компонента System WebView при использовании приложений. В ряде случаев происходило аварийное завершение программ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на смартфонах под управлением ОС Android нашли вредоносное приложение System Update.