Как освободить место в телефоне на Android: действенные способы

Одна из главных проблем всех современных смартфонов – это внутренняя память. Конечно, это не такой болезненный вопрос, как мощность батареи, но все же. Особенно эта проблема актуальна среди пользователей Android, имеющих доступ к невероятному количеству бесплатных приложений в магазине Google Play, значительное количество из которых устанавливается из любопытства и просто занимает место в будущем. Зависимость от соцсетей также повлияла на память смартфонов, поскольку пользователи начали делать огромное количество фотографий, которыми можно похвастаться перед друзьями в сети.

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Известно, что Android-смартфоны в значительной степени полагаются на возможности памяти для оптимальной работы. Это означает, что уменьшение свободной памяти приводит также и к понижению быстродействия смартфона. OBOZREVATEL предлагает несколько вариантов, которые помогут вернуть к жизни смартфон на Android, если в нем кончается память.

Расширение памяти

Самый очевидный способ – увеличить объем памяти на устройстве Android, добавив карту памяти. Однако вам следует ознакомиться с рекомендациями производителя вашего смартфона, ведь более дешевые модели могут поддерживать только карты памяти до 64 ГБ, в то время как более дорогие – будут работать с картой памяти объемом до 128 ГБ.

Удалите лишние программы

Для того, чтобы очистить память смартфона, можно также удалить лишние программы, которые использовались всего несколько раз или вообще устанавливались исключительно из любопытства. Также можно удалить и ненужные лично вам приложения, заранее установленные производителем. Их удаление никак не повлияет на работу гаджета.

Очистите кэш программ

Каждая программа, которую вы используете, имеет кэшированные файлы, которые ускоряют ее запуск. Но чем больше используется программа, тем больше может стать ее кэш. Периодическая его очистка не навредит программе, но позволит освободить память.

Облачное хранилище

Подписка на облачное хранилище позволит хранить большие файлы из вашего смартфона в облаке, а не в памяти смартфона. Там можно хранить фото, документы или любые другие файлы, которые вам не нужны, но понадобятся в будущем.

Если вам понадобится тот или иной файл, нужно будет войти в облако и загрузить его. Единственный недостаток облачного хранилища – привязка к интернету.

Google Фото

По сути, это то же самое облако, только для фото. Чтобы запустить функцию, откройте Google Фото и в настройках найдите и включите Резервное копирование и синхронизация. Не забудьте указать, что фотографии должны сохраняться в режиме высокого качества. После того, как все фото будут синхронизированы, можно смело удалять их из памяти смартфона. Бесплатно пользователям доступно 15 ГБ памяти Google Фото.

Очистите оффлайн-контент

Многие программы позволяют хранить медиафайлы, чтобы затем использовать их без интернета. Это касается музыкальных и видеосервисов, а также других приложений. Возможно, с ними тоже стоит разобраться, чтобы освободить место в памяти.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о функции на смартфонах Android, которая истощает батарею.

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