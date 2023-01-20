Почему смартфон быстро разряжается: простая ошибка 'убивает' батарею

Прикольные фишки на смартфонах Android, которые так нравятся всем любителям новейших технологий, обычно имеют и обратную сторону медали: как бы круто они ни выглядели, и какой бы вау-эффект ни создавали среди ваших друзей, они истощают батарею смартфона.

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Как объясняет The Sun, даже если вам кажется, что новое приложение совсем не должно увеличить нагрузку на батарею – это не так. Поскольку все приложения, обеспечивающие крутые эффекты на смартфоне, работают в фоновом режиме.

Одно из таких приложений, которое незаметно истощает батарею – это тактильная клавиатура, которая вибрирует или издает звук щелчка каждый раз, когда вы нажимаете символ. Да, такая клавиатура придает ощущение реальности, когда вы набираете текст, ведь вы слышите, как набираете каждую букву.

Но плата за это – ускорение разрядки батареи вашего смартфона.

К счастью, если продолжительность "жизни" батареи для вас важнее звука набора текста, эту функцию можно отключить.

Вот как это сделать на смартфонах Android.

Чтобы отключить тактильный отклик при наборе текста на клавиатуре, необходимо войти в Настройки и найти Система.

Далее необходимо открыть подменю Языки и ввод. В нем вы найдете пункт Экранная клавиатура – именно он вам и нужен.

В меню Экранная клавиатура найдите Gboard, перейдите к Тактильный отзыв на нажатие клавиш и выключите его.

Заметим, что у разных производителей смартфонов на базе Android названия пунктов меню могут несколько отличаться, но в целом путь будет оставаться прежним.

После изменения настроек ваша клавиатура будет работать беззвучно, но батарея смартфона лучше будет держать заряд.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как отключить фоновые программы и их обновление на смартфонах Android и iPhone.

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