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Илон Маск и группа исследователей призвали остановить эксперименты с искусственным интеллектом: может угрожать человечеству

Надежда Данищук
Технологии
2 минуты
7,0 т.
Илон Маск и группа исследователей призвали остановить эксперименты с искусственным интеллектом: может угрожать человечеству

Гендиректор SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск и группа специалистов и топ-менеджеров IT-отрасли призвали остановить эксперименты с искусственным интеллектом. Они боятся, что ИИ может угрожать человечеству.

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Илон Маск и еще более 1100 профессоров, инженеров и исследователей подписали открытое письмо в ШИ-лаборатории с требованием немедленно остановить по крайней мере на пол года обучение систем искусственного интеллекта, более мощных, чем GPT-4. Письмо опубликовано на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute.

Среди подписавших письмо соучредитель Apple Стив Возняк ; Эндрю Янг, предприниматель и кандидат на президентских выборах в США в 2020 году, Рэйчел Бронсон, президент Бюллетеня ученых-атомщиков, устанавливающий часы Судного дня, соучредитель Pinterest Эван Шарп, соучредитель Skype Яан Таллин и многие другие.

Подписанты считают, что продукты из ИИ "могут представлять серьезную угрозу обществу и человечеству". Работая с ними, следует быть очень внимательными, однако этого не происходит.

"Системы искусственного интеллекта с конкурентоспособным интеллектом могут представлять серьезные риски для общества и человечества... Как отмечено в широко одобренных Принципах II Asilomar, продвинутый ИИ может стать глубоким изменением в истории жизни на Земле, и его следует планировать и управлять им с соответствующим усердием и ресурсами К сожалению, такого уровня планирования и управления не существует, даже несмотря на то, что в последние месяцы лаборатории искусственного интеллекта застряли в неконтролируемой гонке по разработке и развертыванию все более мощных цифровых условий, которые никто — даже их создатели — не может понять, прогнозировать или надежно контролировать", – говорится в письме.

Эксперты и руководители отрасли, подписавшие письмо, считают, что обучение следует остановить, пока не появятся общие протоколы безопасности.

По их убеждению, если создатели ШИ-продуктов не смогут устроить полугодовую паузу самостоятельно, в это должно вмешаться правительство.

При этом некоторые из тех, чьи подписи стоят под письмом, заявили, что их имена просто использовали, а на самом деле они ничего не подписывали.

Так, профессор Нью-Йоркского Университета Ян Лекан заявил в Twitter, что не подписывал ни одного открытого письма против ИИ, хотя его подпись там стоит. Еще больше вопросов вызвал тот факт, что впоследствии этот твит удалили.

Илон Маск и группа исследователей призвали остановить эксперименты с искусственным интеллектом: может угрожать человечеству

Кроме этого, из письма исчезли имена Билла Гейтса и Сэма Альтмена, а внимательные пользователи нашли в документе несколько фейковых имен с подписями, что вызвало вопрос о достоверности данных в нем.

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