Разные личности, картинки и больше памяти: что интересного предлагает новая версия GPT-4

OpenAI – компания, работающая в области искусственного интеллекта, накануне объявила о выпуске нового обновления своего ИИ на базе которого работает суперпопулярный чат-бот ChatGPT. Было объявлено о релизе долгожданной новой версии искусственного интеллекта под названием GPT-4.

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Презентация продукта запланирована на 16 марта, но уже сейчас известно о новых возможностях ИИ. В частности, он научился генерировать ответы не только на текстовые вопросы, но и картинки от пользователей. OBOZREVATEL рассказывает подробности.

GPT-4: что это такое и как его использовать

GPT – это модель искусственного интеллекта, обучающаяся в процессе общения и изучения данных из сети. Таким образом она учится имитировать и воспроизводить стиль общения, присущий человеку. Такой ИИ способен учиться на ошибках, анализировать полученные новые данные и делать выводы из них.

В то же время чат-бот ChatGPT – оболочка, работающая на базе ИИ. Ее можно использовать в качестве обычного поисковика вроде Google, но с более персонализированным подходом, поскольку в его основе лежит искусственный интеллект имитирующий человеческое общение.

Например, вам больше не нужно читать длинную статью на какую-то тему, поскольку достаточно предложить ее чат-боту и попросить его сделать резюме из текста с определенным количеством символов. В результате вы получите четкое изложение статьи, из которого будет понята ее суть и все нюансы. Это сработает даже если вы скормите ИИ научный текст, в котором, как говорится, сам черт ногу сломит.

Такой ИИ может помогать программистам с написанием кодов, школьникам с решением задач, поварам с созданием новых блюд, может даже генерировать вам интересные идеи для бизнеса или разнообразных текстов… в общем, все зависит от вашей фантазии: просто воспринимайте чат-бота как очень умного коллегу, а не поисковую строку в Google.

Однако не стоит забывать и о простой вещи: GPT развивается и учится во время общения с пользователями и при анализе сети, поэтому иногда он может быть расистом, а иногда пытается скормить дезинформацию. Конечно, не намеренно. Просто сами пользователи сети показывают ему не самый лучший пример.

Четвертая итерация GPT уже давно ожидаемая сообществом (GPT-3 вышел еще в мае 2020 года и в определенном плане устарел), поэтому надежды на нее возлагают огромные. Хотя даже в OpenAI советуют снизить ожидания и не надеяться на новую технологическую революцию, иначе может быть много недовольных.

"Слухи о GPT-4 – это смешная вещь. Я не знаю, откуда это все берется... люди умоляют, чтобы их разочаровали, и они будут разочарованы", – говорил в январе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

OpenAI называет GPT-4 "большой мультимодальной моделью", поскольку она может принимать текст и изображение и отвечать текстом.

Почему GPT-4 лучше предшественника

Работа с картинками

Если вам кажется, что работа GPT-4 с картинками звучит бессмысленно, подумайте еще. Да, использовать текст совсем не сложнее, чем картинку. Но если мы говорим о людях с недостатками зрения, то такая функция может оказаться очень полезной. Ведь GPT-4 может четко описать то, что изображено на картинке или фотографии, сделанной пользователем.

В частности, в анонсе этой возможности показывались примеры, когда GPT-4 помогал пользователю с недостатками зрения подобрать одежду, понять этикетку написанную на иностранном языке, читать книгу и даже объяснял по сделанному фото, где находится конкретный тренажер в фитнес-центре и как к нему пройти.

GPT-4 уже встроен в приложение Be My Eyes, которое используется слепыми и слабовидящими людьми.

Несмотря на то, что работа с изображениями – это главная фишка GPT-4, она будет доступна не всем пользователям. Общедоступной такая возможность станет только позже.

GPT-4 будет труднее обмануть

В OpenAI утверждают, что теперь заморочить ИИ "голову" будет гораздо труднее, так же как и заставить его рассказать, как сбежать из тюрьмы, изготовить взрывчатые материалы, и т.д.

GPT-4 был обучен на большом количестве вредоносных подсказок, которые пользователи предоставили OpenAI за последние годы. Поэтому новая модель значительно лучше предшественников способна противостоять пользователю, пытающемуся сломать ее защитные барьеры.

Больше памяти

Обновленный ИИ будет иметь "память", которая составит примерно 25 000 слов или 30 страниц текста. Таким образом, даже если у вас с чат-ботом завяжется дискуссия на несколько дней, он сможет апеллировать к тому, что вы писали десять страниц назад и выстраивать из всего написанного логические выводы.

Это будет особенно полезно для тех, кто будет просить чат-бот о помощи с написанием рассказа или эссе.

GPT-4 будет знать больше языков

Несмотря на то, что в сообществе, которое занимается ИИ, преобладают англоязычные пользователи, и все тестирования проходят именно на английском, все же знание других языков также важно для развития ИИ.

Поэтому GPT-4 сможет отвечать на вопросы, заданные на 26 языках. Украинский присутствует!

Различные "личности"

GPT-4, в отличие от своего предшественника, будет адаптироваться к стилю речи пользователя, а не разговаривать единым стилем многословного ИИ. Конечно, вариативность стиля разговора GPT-4 будет ограничена до приемлемого уровня, поэтому превратить ИИ в негодяя не удастся.

GPT-3.5 в определенном смысле тоже это умел, но для этого ему нужно было получить указание относительно "личности" от пользователя.

Кому будет доступен GPT-4

GPT-4 будет доступен в ограниченном формате в ChatGPT Plus, платной версии чат-бота компании. Он также будет доступен разработчикам, которые смогут интегрировать его в собственные продукты.

Microsoft объявила, что ее чат-бот Bing уже использует версию GPT-4.

Впоследствии, очевидно, появится и демоверсия GPT-4, которая будет иметь определенные ограничения, но будет доступна всем.

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