Какие профессии может отобрать у людей искусственный интеллект: GPT-4 сам ответил

Появление развитого искусственного интеллекта вызывает беспокойство у представителей многих профессий, которых может заменить хорошо обученная машина. Что это будут за профессии, покажет время. Но пока за прогнозом на этот счет люди обратились к самому ИИ.

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Запрос сформировал журналист и автор рассылки о ИИ The Rundown AI Роуэн Чунг. Ответ чат-бота GPT-4 он опубликовал у себя в Twitter.

Чунг спросил у GPT-4, какими 20 профессиями он овладеет настолько хорошо, что сможет заменить в этих делах людей. В ответ получил таблицу со списком. Кроме профессии чат-бот назвал также свои преимущества над людьми в этих областях. В основном это были способность не тратить время впустую, аналитические способности, скорость и точность выполнения задач.

В список профессий, которые может отобрать ИИ, вошли:

оператор ввода данных;

менеджер по поддержке клиентов;

пруфридер;

ассистент юриста;

счетовод;

переводчик;

копирайтер;

аналитик маркетинговых исследований;

менеджер соцсетей;

администратор по планированию рабочего времени;

продавец по телефону;

виртуальный помощник;

расшифровщик текстов;

новостной репортер;

турагент;

репетитор;

аналитик технической поддержки;

имейл-маркетолог;

модератор контента;

рекрутер.

В ответах на твит пользователи начали делиться своими мыслями по поводу этого списка. Так пункт о менеджере соцсетей вызвал скептицизм из-за того, что ИИ не может создавать контент без четкой задачи. Поэтому пользователи предположили, что он может стать эффективным инструментом, а не заменить человека.

Также многие выразили сомнение, что машина справится с работой новостного репортера. Ведь для этой профессии нужно видеть, понимать и хорошо описывать окружающие события. Так же как для рекрутера важны не только ответы человека, которого он пытается нанять, но и язык его тела, манера общаться и т.д.

Указали пользователи и на то, что в списке нет профессии, связанной с финансами. А кто-то пошутил, что, пожалуй, последней профессией, которую заменит ИИ, будет строитель.

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