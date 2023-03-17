Какие профессии может отобрать у людей искусственный интеллект: GPT-4 сам ответил
Появление развитого искусственного интеллекта вызывает беспокойство у представителей многих профессий, которых может заменить хорошо обученная машина. Что это будут за профессии, покажет время. Но пока за прогнозом на этот счет люди обратились к самому ИИ.
Запрос сформировал журналист и автор рассылки о ИИ The Rundown AI Роуэн Чунг. Ответ чат-бота GPT-4 он опубликовал у себя в Twitter.
Чунг спросил у GPT-4, какими 20 профессиями он овладеет настолько хорошо, что сможет заменить в этих делах людей. В ответ получил таблицу со списком. Кроме профессии чат-бот назвал также свои преимущества над людьми в этих областях. В основном это были способность не тратить время впустую, аналитические способности, скорость и точность выполнения задач.
В список профессий, которые может отобрать ИИ, вошли:
- оператор ввода данных;
- менеджер по поддержке клиентов;
- пруфридер;
- ассистент юриста;
- счетовод;
- переводчик;
- копирайтер;
- аналитик маркетинговых исследований;
- менеджер соцсетей;
- администратор по планированию рабочего времени;
- продавец по телефону;
- виртуальный помощник;
- расшифровщик текстов;
- новостной репортер;
- турагент;
- репетитор;
- аналитик технической поддержки;
- имейл-маркетолог;
- модератор контента;
- рекрутер.
В ответах на твит пользователи начали делиться своими мыслями по поводу этого списка. Так пункт о менеджере соцсетей вызвал скептицизм из-за того, что ИИ не может создавать контент без четкой задачи. Поэтому пользователи предположили, что он может стать эффективным инструментом, а не заменить человека.
Также многие выразили сомнение, что машина справится с работой новостного репортера. Ведь для этой профессии нужно видеть, понимать и хорошо описывать окружающие события. Так же как для рекрутера важны не только ответы человека, которого он пытается нанять, но и язык его тела, манера общаться и т.д.
Указали пользователи и на то, что в списке нет профессии, связанной с финансами. А кто-то пошутил, что, пожалуй, последней профессией, которую заменит ИИ, будет строитель.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на самом деле может GPT-4, и его возможности поражают.
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