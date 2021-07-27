Безос предложил NASA $2 млрд за участие Blue Origin в программе высадки человека на Луну

Слетавший в космос американский миллиардер Джефф Безос, основатель сети онлайн-торговли Amazon, обратился к NASA с предложением. Он хочет покрыть 2 млрд долларов расходов американского космического агентства, а взамен его компании Blue Origin должны позволить участвовать в программе высадки человека на Луну в 2024 году.

Соответствующее открытое письмо Безоса, адресованное главе администрации NASA Биллу Нельсону, было опубликовано на сайте Blue Origin. В тексте бизнесмен отметил: такой "обмен" сможет восстановить программу Human Landing System, ликвидировав краткосрочный дефицит бюджета NASA и создав безопасный и устойчивый посадочный модуль, "который вернет американцев на поверхность Луны".

"Blue Origin стремится построить будущее, в котором миллионы людей будут жить и работать в космосе на благо Земли", – сказано в обращении.

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Миллиардер указал, что его компания также может принять участие в разработке части посадочного модуля и его запуске за свой счет (что оценивается еще в 1 млрд долларов дополнительно).

Соответствующая технология от Blue Origin "вдохновленная" проектом NASA Apollo, однако, как утверждает Безос, имеет ряд преимуществ. Заявляется, что она более устойчива для повторяющихся лунных полетов и, прежде всего, обеспечения безопасности космонавтов.

"Наш спускаемый аппарат использует жидкий водород в качестве топлива. Мало того, что водород является самым эффективным ракетным топливом, его также можно добывать на Луне. Эта функция окажется важной для устойчивых будущих операций на Луне и за ее пределами", – написал Безос.

Он подчеркнул, что считает указанную миссию NASA важной. "Для меня большая честь предложить эти взносы, и я благодарен за то, что имею финансовое положение, позволяющее сделать это", – отметил миллиардер.

Он добавил, что если агенство предложит какие-то другие идеи или предложения, то в Blue Origin готовы их обсудить.

Напомним, что британский конкурент Безоса Ричард Брэнсон – основатель Virgin Galactic – совершил первый туристический полет до предела космоса 11 июля на своем ракетоплане VSS Unity.

Безос полетел на полностью автоматизированной ракете позже. Его миссия стала первым в мире беспилотным полетом в космос с экипажем, полностью состоящим из гражданских лиц.

Как писал OBOZREVATEL, в США в день полета в космос самого богатого человека в мире Джеффа Безоса пересмотрели правила присвоения звания астронавта. Также там уточнили критерии получения "крыльев астронавта" – нагрудного отличия, которое в стране вручают участникам коммерческих космических миссий.